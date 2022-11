Les observations d’OVNI ne sont pas causées par des extraterrestres

Les agences de renseignement américaines, qui ont passé des années à analyser des centaines d’images d’Objets Volants Non Identifiés (OVNI), ont rendu un verdict : aucune d’entre elles n’était d’extraterrestres. Selon plusieurs responsables du département américain de la Défense (DoD), qui se sont entretenus de manière anonyme avec le Le New York Timesla semaine dernière, il a été déclaré que les apparitions étaient principalement des ballons météo et des dispositifs de surveillance chinois.

Des responsables du département américain ont déclaré que la Chine avait déjà volé des plans pour des avions de chasse américains avancés et souhaitait maintenant savoir comment les États-Unis formaient leurs pilotes. Même les images les plus impressionnantes, qui semblent désobéir aux lois de la physique, sont probablement le résultat d’illusions d’optique.

Parmi ces résultats figure la vidéo divulguée en 2018, connue sous le nom de « GOFAST », qui a été enregistrée par un avion de l’US Navy. La vidéo et deux autres images divulguées de rencontres militaires avec des ovnis ont été déclassifiées par le gouvernement américain.

Un nouveau rapport classifié d’OVNI remis au Congrès cette semaine par les agences de renseignement du DoD comprend probablement de nouveaux détails sur les cas décrits dans un document rendu public en juin 2021 contenant 144 incidents UAP présumés signalés par le personnel du gouvernement américain entre 2004 et 2021.

Cette année-là, le journal a reconnu qu’en raison d’un manque de données de haute qualité, la plupart des rencontres avec ces objets ne pouvaient pas être expliquées de manière concluante. Cependant, plusieurs explications générales ont été avancées pour justifier les apparitions, notamment « des technologies déployées par la Chine, la Russie, une autre nation ou une entité non gouvernementale » ainsi que des « désordres aériens » tels que des oiseaux et des ballons météorologiques. Il convient de noter que nulle part dans le rapport les extraterrestres ou les extraterrestres ne sont mentionnés, mais cela n’a pas empêché les théoriciens du complot d’émerger, en partie à cause du manque général de transparence du gouvernement sur les cas.

La NASA recherchera également des OVNIS

La porte-parole du ministère de la Défense, Sue Gough, a déclaré au journal que le gouvernement s’était engagé à partager toute information qui ne compromettrait pas la sécurité nationale. Les responsables gouvernementaux ont également tendance à s’abstenir de discuter publiquement des incidents parce qu’il n’y a tout simplement pas assez de données pour les expliquer de manière concluante.

Compte tenu du contrecoup des documents, la NASA a également lancé une équipe d’étude indépendante, qui fonctionnera d’octobre 2022 à mi 2023. Selon l’agence spatiale, l’équipe collectera et analysera autant de données que possible afin de développer de nouvelles méthodes pour identifier les objets non identifiables dans le ciel du pays.

