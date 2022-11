La calotte glaciaire de l’Himalaya fond et pourrait s’effondrer

Des recherches publiées dans la revue Communications Earth & Environment ont révélé que la stabilité et l’infrastructure du plateau himalayen Qinghai-Tibet pourraient être compromises grâce à la fonte du pergélisol. Cette situation augmentera les scènes de réparation et de remplacement des infrastructures d’ici 2050.

Le plateau Qinghai-Tibet est une région mesurant environ cinq fois la taille de la France. Il s’étend de l’ouest de la Chine au Pakistan et comprend des régions du Népal, de l’Inde, de l’est du Tadjikistan et du sud du Kirghizistan. On pense qu’avec l’augmentation du changement climatique, les températures mondiales augmenteront également, ce qui entraînera un dégel rapide du pergélisol dans le monde entier.

Dans une interview avec Newsweek, le professeur de sciences de la terre à l’Université de Dartmouth, Mathieu Morlighem, a déclaré que le pergélisol est un sol gelé « en permanence », trouvé en abondance dans les régions froides, comme les pôles, et les endroits montagneux.

L’écologiste des systèmes de l’Université du Montana, John S. Kimball, a également déclaré à Newsweek que face à cette augmentation de la température, le pergélisol a commencé à montrer une instabilité.

« Lorsque le pergélisol dégèle, le sol devient instable. Il est beaucoup plus facile pour ce sol de se déplacer. De nombreux endroits subissent des subventions, ouvrent des routes, affectent les aéroports, les voies ferrées, les pipelines ou même les bâtiments », a déclaré Morlighem.

Photo prise par J Pronk en octobre de cette année lors d’une expédition conjointe avec des collègues chinois du Tibetan Plateau Research Institute. Crédit : Université de St Andrews

Le dégel de cette couche peut entraîner des dommages, tels qu’un terrain instable, qui peut endommager les fondations de construction, les routes, les pipelines et d’autres infrastructures. Sans parler de l’augmentation de la possibilité de glissements de terrain, un événement capable de polluer les rivières.

« Le pergélisol exposé par le premier glissement de terrain fondra alors à un rythme encore plus rapide, entraînant des glissements de terrain encore plus importants et davantage de perte de sol. Les glissements de terrain peuvent être particulièrement dangereux dans les paysages montagneux en raison du terrain plus élevé et des pentes plus abruptes », a déclaré Kimball.

Il convient de noter que de nombreuses activités seront compromises, car « dans le Nord de l’Arctique, le pergélisol constitue une barrière efficace contre le drainage des sols de surface. Cela aide à maintenir une abondance de lacs et de zones humides qui fournissent des habitats essentiels pour la faune, des approvisionnements en eau pour les activités municipales et industrielles et des réseaux d’eau pour le transport et les loisirs », a déclaré Kimball.

Dégel du pergélisol et augmentation des incendies de forêt

Aux stades ultérieurs du dégel, le drainage du sol peut atteindre un point où les lacs s’écoulent rapidement et s’assèchent jusqu’à la surface. Selon Kimball, les observations satellitaires et terrestres indiquent que la tendance à l’assèchement en surface est étendue dans toute la zone de pergélisol de l’hémisphère nord, y compris le plateau Qinghai-Tibet.

Cette boucle de rétroaction positive du réchauffement et du dégel du pergélisol peut également entraîner des incendies de forêt, dont la recherche a montré qu’ils augmentaient dans l’Arctique. « Cela soulève de sérieuses inquiétudes car les incendies de forêt exacerbent la dégradation du pergélisol et la libération de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement et aux incendies de forêt dans l’Arctique », a déclaré Adriana Descals, chercheuse sur le climat au Centre de recherche sur l’écologie et les applications forestières.

