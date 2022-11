Une fusée chinoise incontrôlée tombera sur Terre

Après le lancement de la troisième et dernière pièce depuis la station spatiale chinoise Tiangong, la fusée de 23 tonnes, chargée de transporter le matériel, reviendra sur Terre et s’écrasera quelque part sur la planète ce week-end. Contrairement à la plupart des corps de fusée modernes, qui sont conçus pour s’écraser dans une partie reculée de l’océan Pacifique, le corps de Longue Marche 5B s’est détaché au cours de sa propre orbite autour de la Terre et est sur le point de faire sa rentrée dans l’atmosphère.

Fondamentalement, personne ne sait exactement où le corps de la fusée atterrira et personne ne contrôle sa trajectoire. Le risque de collision avec d’autres débris spatiaux est extrêmement improbable. Pour l’instant, les experts ne peuvent qu’estimer quand le corps de la fusée, qui a à peu près la taille d’un immeuble de 10 étages, touchera la Terre. Une grande partie brûlera pendant le voyage de retour, mais comme il s’agit d’un très gros objet, il ne se désintégrera pas complètement.

Les contributeurs d’Aerospace Corporation ont déclaré à Insider qu’environ 20 à 40 % de la masse d’un gros objet survivra à la chute dans l’atmosphère. Cependant, il est encore trop tôt pour identifier le site d’atterrissage. L’Aerospace Corporation a gardé l’étage de la fusée sur le radar et calcule les chemins possibles qui pourraient le ramener sur Terre.

Image : Fusée chinoise 5B qui a décollé le 31 octobre 2022. Crédits : Guo Cheng/Xinhua via

Heureusement, selon le calcul des experts, la majeure partie de la zone où l’épave peut tomber se trouve en pleine mer ou sur des terres inhabitées. C’est une bonne nouvelle pour les humains. Pourtant, les dirigeants de l’industrie spatiale ont critiqué la pratique de la Chine consistant à ne pas contrôler la rentrée de ses fusées, une situation qui crée « des risques inutiles pour la vie humaine et les biens ».

La tendance est qu’au fil des jours, les estimations deviendront plus précises et les scientifiques pourront prédire avec plus de confiance le lieu de la chute. Ce n’est pas la première fois que les restes d’une fusée chinoise menacent l’intégrité des personnes et des biens. Récemment, le Apparence numérique signalé la chute d’un morceau de roquette dans une ferme du Gansu, en Chine.

« Les fusées sont lancées tout le temps, et la rentrée est très rarement préoccupante », a déclaré John Logsdon, fondateur du George Washington University Space Policy Institute, à Insiderem en mai 2021 alors que le monde attendait que le corps de la fusée tombe. « Alors oui, je suis un peu confus quant à la raison pour laquelle cela se produit. »

Une étude publiée dans Nature a calculé qu’il y a environ 10 % de chances que des débris frappent une ou plusieurs personnes sur une période de 10 ans. L’enquête comprenait des satellites et des morceaux de débris inconnus, qui volent régulièrement hors de leur orbite, ainsi que des roquettes en fuite. C’est une situation qui mérite beaucoup d’attention pour ne pas générer d’accidents.

