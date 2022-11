Bruit mystérieux provenant de l’endroit où le Titanic a coulé se trouve

Une expédition sur le naufrage du Titanic plus tôt cette année a révélé une zone pleine de récifs en haute mer regorgeant de vie marine, à quelque 2 900 mètres sous la surface. Le chef d’expédition Paul Henry Nargeolet, qui a plongé plus de 30 fois sur le site, a finalement découvert le bruit qu’il entendait près du site de l’épave depuis 1998.

Selon Nargeolet, le sonar a indiqué qu’il pourrait s’agir d’un certain nombre de choses, y compris un autre navire coulé. « Je cherchais la chance d’explorer ce grand objet qui est apparu sur le sonar il y a si longtemps. C’était incroyable d’explorer cette région et de trouver cette formation volcanique fascinante qui regorge de tant de vie », a déclaré le plongeur.

Lire la suite:

Au moment de l’enquête, les chercheurs ont observé des éponges, des coraux, des poissons, des homards et plus encore au sommet de la crête de basalte, qui a été provisoirement nommée Nargeolet-Fanning Ridge en l’honneur de Nargeolet et Oisín Fanning, ce dernier expert de la mission d’expédition.

Lorsqu’on lui a demandé de percer le « mystère du Titanic », Fanning a immédiatement accepté la proposition, car il savait qu’il voulait faire partie de l’effort. Bien qu’il faille un certain temps pour parcourir toutes les images et vidéos de la plongée, l’équipe est prête à partager ses découvertes avec d’autres scientifiques pour améliorer notre compréhension de la vie marine profonde.

Le naufrage et la diversité marine dans la région

Un autre point intéressant sera d’observer les changements dans les types de vie, la concentration d’organismes et la composition de l’écosystème, et comment ces facteurs varient entre la Cordillère De Nargeolet-Fanning et le site de l’épave. Les chercheurs ont également collecté de nombreux échantillons d’eau qui peuvent être analysés pour en savoir plus sur les espèces nouvellement découvertes. Des modèles informatiques seront également utilisés pour découvrir comment la vie est et se développe.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !