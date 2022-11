Le mystère du cochon 311 retrouvé vivant après un essai à la bombe atomique sur l’atoll de Bikini

Au milieu de 1946, les États-Unis ont effectué deux essais d’armes nucléaires sur un atoll isolé du Pacifique, au cours desquels plusieurs animaux ont été délibérément exposés aux explosions pour évaluer les effets des radiations.

Alors que beaucoup de ces créatures ont été tuées immédiatement par les explosions, quelques-unes ont survécu – du moins au début – et l’histoire mystérieuse d’un cochon en particulier a suscité la fascination depuis. Ce cochon, connu sous le nom de 311, aurait survécu au premier des deux tests de bombe atomique et aurait été ramené aux États-Unis, où il a vécu encore quatre ans.

Les essais nucléaires ont été effectués dans le cadre d’un programme militaire baptisé Operation Crossroads, moins d’un an après que les États-Unis ont largué deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945.

Les deux tests – connus sous le nom de «Able» et «Baker» – ont eu lieu respectivement les 1er et 25 juillet à Bikini Atoll, un récif corallien en forme d’anneau dans le Pacifique central qui fait partie des îles Marshall.

Le but des tests était d’enquêter sur les effets des explosions nucléaires sur les navires de la Marine, et plus de 90 navires ont été utilisés comme cibles, y compris des navires de guerre et des sous-marins américains obsolètes, ainsi que des navires allemands et japonais qui se sont rendus. La deuxième bombe, Baker, a explosé à 27,4 m sous l’eau.

Sur 22 des navires ciblés, l’armée américaine a également placé des milliers d’animaux – principalement des rats, mais aussi des cochons, des cobayes, des chèvres et des souris – pour étudier comment les explosions de bombes les affecteraient.

« Certains animaux ont été utilisés non seulement pour étudier les effets des radiations sur un individu, mais aussi les conséquences à long terme sur la santé des générations futures », a déclaré à Newsweek Jennifer Knox, analyste des politiques et de la recherche pour le programme de sécurité mondiale de l’Union. Scientifiques inquiets.

« Pour ces raisons, les animaux ont été placés à différentes distances de l’explosion nucléaire ou protégés avec différents types de matériaux, modifiant la dose de rayonnement qu’ils ont reçue et leur exposition immédiate aux effets de l’explosion. »

Baker Test, 1945, à l’atoll de Bikini (Image : Everett Collection)

Comment les bombes nucléaires affectent les animaux

Selon un rapport officiel de 1947, ces animaux ont ensuite été retirés et emmenés sur un navire de soutien connu sous le nom d’USS Burleson pour examen et soins médicaux peu de temps après la détonation du Test Able – sur lequel la plupart des créatures ont été utilisées.

Certains animaux – environ 10 % – sont morts dans l’explosion initiale. Beaucoup d’autres sont morts dans les jours et les semaines qui ont suivi des effets de l’empoisonnement aux radiations. Certains sont retournés aux États-Unis, où les scientifiques ont continué à les étudier.

Mais une histoire particulièrement remarquable est ressortie des tests, celle du Pig 311. Selon les médias des années 1940, cet animal avait été enfermé dans les toilettes d’un officier à bord du croiseur japonais Sakawa lors du test Able.

L’explosion a fait que Sakawa, qui se trouvait à environ 420 mètres du point de détonation, a brûlé violemment pendant 24 heures avant de couler le 2 juillet.

D’une manière ou d’une autre, Pig 311 a survécu à l’explosion et au naufrage de son navire et a été retrouvé nageant dans le lagon de l’atoll de Bikini un jour plus tard, selon des informations. Le magazine Life a rapporté dans un article de 1947 que le porcelet était le seul animal survivant de Sakawa.

Lorsque l’animal a été retrouvé, il montrait des signes de maladie des radiations – un article du magazine Time de 1949 rapportait que le cochon 311 était « irritable et avait une faible numération globulaire », mais en un mois, elle semblait s’être rétablie.

Ensuite, l’animal a été ramené au Naval Medical Research Institute de Bethesda, Maryland, pour y être étudié. Un an après le test, elle est passée de porcelet à truie.

Les chercheurs ont effectué des tests sanguins périodiques sur l’animal pour évaluer les dommages qu’il avait subis à cause des radiations, mais la truie semblait être en relativement bon état, mis à part le fait qu’elle était stérile.

Les scientifiques ont fait plusieurs tentatives pour le créer, mais en vain, bien qu’il ne soit pas clair si cela était dû aux effets de la bombe.

En avril 1949, Pig 311 a été livré au Smithsonian National Zoological Park à Washington, DC, où il est devenu un favori des visiteurs du site.

Le journaliste lauréat du prix Pulitzer, Walter Pincus, a écrit sur le cochon 311 dans son livre de 2021 « Blown to Hell: America’s Deadly Betrayal of the Marshall Islanders ».

Trois ans après l’opération Crossroads, la grande majorité des milliers d’animaux utilisés dans le test sont morts, selon Pincus. Le cochon 311 suivra bientôt, décédant le 8 juillet 1950 – un peu plus de quatre ans après avoir été exposé à la bombe. La cause de la mort du cochon n’a pas été révélée.

Photo : Makic Slobodan/

Le cochon 311 est-il allé à Sakawa ?

Il reste une certaine incertitude quant aux circonstances de la survie apparemment héroïque du cochon après l’explosion atomique. On ne sait pas exactement comment Pig 311 a réussi à sortir vivant du navire, et au moins un article de presse local de 1946 a rapporté que la créature n’était pas sur Sakawa au moment du test. Une enquête a révélé que le cochon avait tout simplement disparu sur le navire de soutien USS Burleson avant de réapparaître le lendemain.

Bien que les circonstances de l’histoire de Pig 311 ne soient pas tout à fait claires, Kathryn Higley, professeur à la School of Nuclear Science and Engineering de l’Oregon State University, a déclaré à Newsweek que plusieurs facteurs peuvent avoir eu un impact sur la survie des animaux pendant l’opération Crossroads.

« La détonation d’une arme nucléaire entraîne la libération de niveaux élevés de rayonnement, de niveaux élevés de chaleur et d’ondes de choc », a-t-il déclaré.

«Lorsque le rayonnement frappe le corps, il peut endommager les cellules. Si suffisamment de cellules sont endommagées, la fonction des organes peut être altérée, voire la mort des organes peut survenir.

Ces types d’effets peuvent se produire très rapidement (à une dose élevée) ou prendre des semaines à des mois (à une dose modérément élevée). Certains des animaux de l’opération Crossroads ont survécu à l’explosion initiale, mais les dommages aux tissus internes qu’ils ont subis étaient si importants qu’ils sont morts dans les jours ou les mois qui ont suivi.

« À des doses plus faibles, les cellules du corps sont largement capables de réparer les dommages, mais il existe un risque de réparations incorrectes. De telles réparations incorrectes peuvent préparer le terrain, par exemple, pour provoquer un cancer », a déclaré Higley.

« Ce type d’effet est appelé stochastique, car la probabilité d’avoir un cancer suite à une exposition est basée sur une probabilité. Plus la dose totale est élevée, plus le potentiel ou la probabilité d’avoir un cancer est élevé, mais pas le potentiel d’un « pire cas » de cancer. »

Impacts durables des essais nucléaires américains

Les impacts du test n’ont pas seulement été ressentis par les animaux. Au total, les États-Unis ont effectué 67 essais nucléaires sur les îles Marshall dans les années 1940 et 1950, laissant derrière eux une contamination radioactive qui peut encore être détectée aujourd’hui.

« Tragiquement, les effets de ces tests ne se sont pas limités aux animaux », a déclaré Knox. « Les populations autochtones des îles Marshall ont également été exposées aux effets des radiations et à l’héritage de la contamination de l’environnement laissé derrière eux. »

En 2019, des études ont montré des niveaux élevés de contaminants radioactifs dans des échantillons de sol et de fruits prélevés aux Îles Marshall.

Les survivants souffrent toujours des conséquences humanitaires de ces tests et ont connu des taux nettement plus élevés de cancer, de mortinaissances, de fausses couches, de malformations congénitales et de problèmes de reproduction, entre autres conséquences à long terme sur la santé et l’environnement.

Alicia Sanders-Zakre, coordinatrice des politiques et de la recherche pour la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires, a déclaré à Newsweek : « Le risque croissant que les armes nucléaires puissent être utilisées à nouveau aujourd’hui rend encore plus urgent pour nous de soutenir ceux qui vivent déjà avec les effets de les attentats au Japon et les tests effectués dans de nombreux autres pays depuis 1945, et que nous sensibilisions le monde à l’impact dévastateur qu’ils ont.

« Le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires [assinado em setembro de 2017, em vigor desde janeiro de 2021] présente le seul moyen réaliste d’éliminer le risque d’utiliser des armes nucléaires en éliminant les armes elles-mêmes. Tous les pays doivent adhérer à ce traité sans délai.

via Newsweek

Image en vedette : lightpoet/

