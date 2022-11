Le premier test du bouclier thermique de nouvelle génération de la NASA est reporté au 9 novembre

Les frottements exercés lors de la rentrée atmosphérique sont suffisants pour transformer les engins spatiaux en comètes de scories incandescentes s’ils ne sont pas correctement atténués – c’est une bonne chose, lorsque cela est prévu, mais sinon presque toujours très mauvais.

« L’utilisation de la traînée atmosphérique est la méthode la plus efficace en termes de masse pour décélérer un vaisseau spatial », note la NASA. Pour survivre à ces températures intenses, la navette s’est appuyée sur des couches de boucliers thermiques ablatifs qui fondraient et se détacheraient, emportant avec eux la chaleur supplémentaire, mais pour le vaisseau spatial réutilisable de demain, la NASA a quelque chose de mieux en tête, quelque chose de gonflable. .

Lire la suite:

La NASA a prévu une fenêtre de lancement à partir du 9 novembre pour la mission LOFTID. Il quittera la base de la Force spatiale de Vandenberg à bord d’une fusée ULA Atlas aux côtés d’un nouveau « satellite météorologique polaire » de la NOAA. Une fois le satellite séparé de l’étage supérieur de la fusée Atlas, LOFTID se déploiera et se gonflera en orbite terrestre basse avant sa rentrée.

« L’une des plus grandes différences est avant de faire des tests suborbitaux, d’atteindre environ 2,5 kilomètres par seconde, ce qui est déjà assez difficile », a déclaré Steve Hughes, responsable de l’aeroshell LOFTID au Langley Research Center de la NASA, dans un communiqué de presse. « Mais avec LOFTID, nous arriverons à près de 8 kilomètres par seconde. C’est environ trois fois plus rapide, mais c’est neuf fois plus d’énergie.

Le bouclier thermique LOFTID offre quatre couches de protection contre toute cette énergie. La couche la plus externe est fabriquée à partir de fils de céramique et de carbure de silicium dans les mêmes types de tisserands industriels qui fabriquent des jeans. Les deuxième et troisième couches sont deux types d’isolation, elles sont là pour protéger la quatrième couche – les morceaux gonflables réels. Le tout est empilé dans une série d’anneaux concentriques – eux-mêmes construits à partir d’un tissu polymère dix fois plus résistant que l’acier en poids – qui aideront à guider l’expansion du bouclier.

La NASA développe la technologie Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator (HIAD) depuis plus d’une décennie. LOFTID (Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator) est la dernière itération de cette technologie, un nouveau type de bouclier thermique qui évite potentiellement bon nombre des problèmes rencontrés par la NASA avec la génération actuelle d’aérocoques rigides. Ces boucliers durs ont une limite stricte de taille, dictée par le diamètre du couvercle de la fusée. Les coques souples ne sont pas confrontées à cette limitation et peuvent être étendues bien au-delà du bord du carénage, permettant à la NASA de sécuriser des charges utiles plus grandes et plus lourdes lorsqu’elles pénètrent dans l’atmosphère.

Ceci est particulièrement important pour nos futurs plans d’exploration du système solaire, car l’autre problème avec les boucliers thermiques actuels est qu’ils ne fonctionnent que dans l’atmosphère terrestre. Vous essayez de placer quelque chose de la taille d’une navette spatiale à la surface de Mars et cet exercice se terminera avec votre vaisseau spatial ayant une très longue ligne étalée sur la planète rouge – ou un cratère très court si vous êtes particulièrement malchanceux.

L’atmosphère de Mars n’est tout simplement pas assez épaisse pour générer suffisamment de friction contre les boucliers thermiques de taille moderne pour ralentir en toute sécurité la descente de la navette. La NASA teste donc un gonflable qui est.

Structure interne du LOFTID (Image : Disclosure/NASA)

Lorsqu’il commencera sa descente, le LOFTID se déplacera à plus de 25 fois la vitesse du son. La NASA s’attend à ce que LOFTID rampe finalement à une vitesse relativement faible de 980 km/h. Au cours de votre vol, l’enregistreur de données embarqué du bouclier de test transmettra les données de capteur et vidéo les plus pertinentes tout en stockant autant que possible à bord dans un enregistreur éjectable.

Si tout se passe comme prévu, le bouclier LOFTID ralentira suffisamment pour déployer une goulotte d’atterrissage avant d’atterrir dans l’océan Pacifique et d’être récupéré par l’ULA.

Par Engadget

Image en vedette : Divulgation/NASA

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !