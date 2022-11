Les Néandertaliens ont peut-être disparu par le sexe plutôt que par la guerre ; comprendre

Un article publié dans la revue PalaeoAntropology soulignait que l’extinction des Néandertaliens n’était pas causée par des conflits entre eux et l’homo sapiens, mais plutôt par une rencontre sexuelle entre ces deux espèces humaines. Selon les recherches, il y a eu une réduction du croisement des Néandertaliens entre eux, de sorte qu’ils se sont éteints.

Jusqu’à présent, seuls 32 génomes néandertaliens ont été séquencés et l’absence d’ADN d’homo sapiens dans ces génomes indique une certaine « pureté d’espèce », une situation complètement différente de ce qui existe aujourd’hui chez l’homme moderne, qui possède 2% de gène néandertalien. Les auteurs de l’article espèrent qu’avec plus de découvertes, ce problème sera résolu et que cette image « pure » ne sera le résultat que d’un échantillon spécifique.

Le professeur Chris Stringer, responsable de la recherche sur l’évolution humaine et l’un des auteurs de l’article, a déclaré que « notre connaissance de l’interaction entre Homo sapiens et les Néandertaliens est devenue plus complexe ces dernières années, mais il est encore rare de voir une discussion scientifique sur comment le métissage entre les groupes s’est réellement produit ». Le chercheur affirme que cette interaction a peut-être conduit les Néandertaliens au déclin.

Des fossiles de cette espèce humaine ont été trouvés dans plusieurs régions d’Europe et d’Asie, atteignant aussi loin au sud que la Sibérie. On pense qu’ils ont vécu au moins 400 000 ans dans cet environnement et se sont adaptés au climat, qui était majoritairement plus froid qu’aujourd’hui.

En revanche, l’homo sapiens s’est développé en Afrique. On ne sait pas encore qu’ils sont les descendants directs d’un groupe d’anciens hominidés africains ou qu’ils sont le résultat d’un mélange entre différents groupes répartis sur le continent. Les données génétiques indiquent que les deux espèces se sont rencontrées pour la première fois il y a 250 000 ans, lorsque l’homo sapiens a commencé à faire des incursions hors d’Afrique.

D’après les données génétiques, il semble que les deux espèces se soient rencontrées pour la première fois lorsque Homo sapiens a commencé à faire des incursions occasionnelles hors d’Afrique il y a environ 250 000 ans. Les chercheurs ne savent toujours pas à quoi ressemblaient la communication et l’interaction sexuelle entre ces êtres humains, car ils avaient des caractéristiques linguistiques et des habitudes culturelles différentes.

Les Néandertaliens avaient-ils des descendants hybrides ?

La question demeure : pourquoi l’homo sapiens avec des morceaux du génome de Néandertal a-t-il survécu et l’inverse, peut-être pas ? Il est possible que les Néandertaliens aient subi un processus connu sous le nom d’hybridation. Certaines espèces ne peuvent produire une progéniture fertile qu’à quelques occasions. Un mulet, par exemple, est un mammifère hybride, car il est issu du croisement d’un âne mâle avec une jument.

Les hypothèses planant sur le manque d’ADN mitochondrial, qui est hérité par les femelles, des Néandertaliens dans les êtres vivants pourraient être la preuve que seuls les Néandertaliens mâles et les Homo sapiens femelles peuvent s’accoupler ; et à une autre occasion, les preuves soutiennent également que les hybrides mâles peuvent avoir été moins fertiles que les femelles. Aucune de ces hypothèses n’est suffisamment chargée de preuves pour décider de tirer des conclusions sur ce sujet.

« Alors que de plus en plus de génomes de Néandertal sont séquencés, nous devrions être en mesure de voir si de l’ADN nucléaire d’Homo sapiens a été transmis aux Néandertaliens et de démontrer si cette idée est exacte ou non », a déclaré Stringer. De plus, des recherches futures avec d’autres espèces humaines, telles que les Dénisoviens, pourraient offrir une idée plus large et plus solide de la façon dont les interactions interspécifiques des humains se sont produites dans le passé.

