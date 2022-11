Incroyables images d’éclipses solaires capturées par satellite

Pour ceux qui ont raté l’éclipse solaire, qui a eu lieu mardi (25), le satellite Hinode de la NASA a enregistré des images incroyables qui peuvent étancher la curiosité de ceux qui auraient aimé suivre l’événement en direct. L’agence spatiale américaine a publié une vidéo de l’éclipse vue de l’espace.

Lors de ce phénomène, l’ombre de la Lune était devant le Soleil. Les observateurs en Europe, au Moyen-Orient et dans certaines parties de l’Afrique et de l’Asie ont pu apprécier 15% à 85% de la surface du Soleil couverte par la Lune, résultant en un ciel caractéristique d’avant Halloween.

Lancé en 2006, le satellite Hinode, à l’origine d’incroyables images, est un observatoire solaire géré conjointement par des agences spatiales aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni et en Europe. Ce satellite orbite autour de la Terre pour fournir des données qui visent à alimenter l’étude du champ magnétique du Soleil, afin de comprendre les mécanismes à l’origine des grands événements solaires.

Hinode a réussi à capturer trois vues différentes de l’éclipse en environ trois heures. Alors que la Lune apparaît complètement noire, le Soleil est teint en rouge. Au point où se trouvait le satellite, il était possible d’enregistrer non seulement une éclipse partielle, mais aussi une éclipse annulaire – c’est-à-dire une éclipse dans laquelle la Lune couvre le centre du Soleil et ne laisse apparaître qu’un mince anneau de feu sur les bords. .

La prochaine éclipse solaire peut être vue au Brésil

Pendant ce temps, le reste du monde, qui était du côté opposé de l’événement, ne pouvait pas suivre. Il ne restait à ce public qu’une vision du Soleil « souriant », une impression générée par l’intense activité magnétique.

Un phénomène similaire à celui-ci, susceptible de se reproduire, ne se produira que le 13 octobre de l’année prochaine. Selon Timeanddate.com, cette fois, des observateurs de l’ouest des États-Unis, ainsi que de certaines parties de l’Amérique centrale, de la Colombie et du Brésil, pourront regarder l’éclipse en direct.

