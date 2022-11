Une partie de fusée chinoise s’effondre (encore) dangereusement sur Terre

Une fois de plus, les fusées lancées par l’agence spatiale chinoise causent des problèmes, alors qu’un gigantesque morceau de fusée est retombé sur Terre et s’est écrasé dans une plantation dans la province du nord-ouest du Gansu, selon des images partagées sur les réseaux sociaux chinois.

Selon les informations, une structure métallique massive était logée verticalement dans un sol. La pièce appartenait probablement à une fusée lancée par la Chine samedi (29) pour installer des satellites depuis l’orbite terrestre. Les autorités du pays n’ont pas encore confirmé.

Le type de fusée utilisé par la Chine est historiquement non réutilisable, de sorte que ces fusées reviennent souvent sur Terre sans contrôle. Les autorités occidentales ont critiqué cette pratique, non seulement en soulignant les dommages environnementaux car il s’agit d’une pièce non réutilisable, mais aussi potentiellement dangereuse pour toute personne vivant dans les limites des zones d’atterrissage conçues.

Fusée qui s’est écrasée en Chine (Image : Weibo)

Bien que les fusées de l’ère Apollo et celle actuellement utilisée pour la mission Artemis 1 soient également consommables, leur trajectoire de chute peut être prédite avec beaucoup plus de précision que les modèles Long March utilisés par la Chine.

Cette rentrée incontrôlée est la dernière d’une longue série. Plus tôt cette année, des débris incontrôlés d’une fusée chinoise sont tombés dans les océans Indien et Pacifique. En mai 2020, des propriétés ont été endommagées en Côte d’Ivoire lorsque des fusées chinoises sont revenues sur l’orbite terrestre. Au moment de l’incident, l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré que la Chine « ne respecte pas les normes responsables concernant ses débris spatiaux ».

Cette irresponsabilité envers les débris spatiaux deviendra de plus en plus injustifiable à mesure que d’autres sociétés spatiales telles que SpaceX investissent dans le développement et l’amélioration de technologies de fusées réutilisables. Pour l’instant, la Chine ne semble pas trop préoccupée par cette question. La priorité du pays est de poursuivre le programme spatial du pays, qui bat son plein.

