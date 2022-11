Avant d’être sacrifié lors d’un rituel, un enfant a été drogué avec du cactus psychédélique au Pérou

Il y a des milliers d’années, un enfant a été sacrifié au Pérou dans une sorte de rituel, sa tête coupée de son cou et transformée en une sorte de trophée. Une analyse récente d’un cheveu arraché du crâne de la momie révèle que la victime a consommé un cactus psychoactif avant l’exécution, dans le cadre de la cérémonie.

Tête trophée NS052, appartenant à un enfant tué rituellement. Crédits : D. Socha/Journal of Archaeological Science

D’après le site Alerte scientifiquela tête préservée de l’enfant était l’un des 22 restes humains associés à l’ancienne civilisation de Nazca examinés par l’équipe de recherche – tous appartenant à des individus qui vivaient pendant l’ère préhispanique (3500 avant JC à 476 après JC) et ont été enterrés près de la côte sud de le Pérou.

Les scientifiques ne sont pas sûrs du sexe et de l’âge de la victime au moment de sa mort, mais ils savent que l’enfant a ingéré du cactus San Pedro (Echinopsis pachanoi), une plante épineuse prise pour ses « fortes propriétés hallucinogènes » et utilisée par les civilisations indigènes indigènes dans les médecines traditionnelles et lors de rituels.

« La tête du trophée est le premier cas de consommation de San Pedro par un individu qui vivait sur la côte sud du Pérou », a déclaré l’auteur principal Dagmara Socha, doctorante au Centre d’études andines de l’Université de Varsovie en Pologne. « C’est aussi la première preuve que certaines des victimes qui ont été transformées en têtes de trophées ont reçu des stimulants avant de mourir. »

Tête trophée NS054, d’un adulte qui aurait également consommé un composé psychoactif avant d’être tué lors d’un rituel. Crédits : D. Socha/Journal of Archaeological Science

Pour l’étude, Socha et son équipe ont recueilli des échantillons de cheveux de 18 momies, y compris des adultes et des enfants. Des tests toxicologiques ont révélé que de nombreux défunts avaient consommé une forme de plante psychoactive ou de stimulant avant leur décès. Les articles ingérés comprenaient des feuilles de coca, une source de cocaïne, une substance psychoactive, et du cactus San Pedro, qui contient de la mescaline.

Des traces de Banisteriopsis caapile principal composé du thé d’ayahuasca, une boisson hallucinogène qui contient de l’harmine et de l’harmaline (deux pilules utilisées dans les antidépresseurs modernes).

« Nos recherches montrent que ces plantes étaient extrêmement importantes pour différentes cultures à des fins médicales ou visionnaires. D’autant plus qu’il n’y a aucune trace écrite de cette période, donc ce que nous savons de Nazca et des autres cultures à proximité provient de recherches archéologiques », a déclaré Socha.

En plus des restes humains, Socha et son équipe ont également trouvé une variété de tombes sur les lieux de sépulture, y compris des textiles, des vases en céramique, des outils de tissage et un siroter – un type de sac utilisé pour transporter les feuilles de coca.

Les résultats de la recherche, qui peuvent aider à raconter l’histoire des routes commerciales et de la consommation de ces drogues en Amérique du Sud, seront publiés dans le numéro de décembre 2022 de Journal des sciences archéologiques.

