Vivre sur Mars : les grottes souterraines sont des abris potentiels pour les astronautes

Une équipe de chercheurs de la US Geological Society (GSA) a identifié d’éventuels endroits habitables sous la surface de Mars qui pourraient abriter des astronautes – des grottes suffisamment grandes pour offrir aux futurs explorateurs une protection indispensable contre l’environnement hostile de la planète.

En plus des températures pouvant atteindre -65 degrés Celsius à la surface, Mars a une atmosphère incroyablement mince sans couche d’ozone, ce qui indique que le rayonnement solaire est extrême. Sans parler du risque réel d’être touché par une énorme météorite. Tous ces facteurs renforcent l’idée que le meilleur endroit pour y vivre serait le sous-sol.

Grotte sur Mars détectée par le satellite Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA. Image : NASA/JPL/Université d’Arizona

Pour détecter les endroits les plus favorables, les scientifiques ont recherché ceux qui se trouvaient à moins de 95 km d’un site d’atterrissage potentiel et à moins d’un kilomètre d’altitude, ce qui donnait au vaisseau spatial plus de temps pour décélérer lorsqu’il traversait l’atmosphère de Mars.

Selon le journal Le New York Timesces critères ont réduit la liste initiale de plus d’un millier de grottes, répertoriées dans le Catalogue mondial des candidats à la grotte de Mars, pour 139 formations rocheuses appropriées. Selon la publication, le catalogue a été établi à partir d’images recueillies par des instruments à bord du vaisseau spatial. mars odyssée C’est de Orbiteur de reconnaissance de Mars (MRO), tous deux de la NASA.

Six grottes sur Mars détectées par le satellite Mars Odyssey de la NASA. Image : NASA/JPL-Caltech/ASU/USGS

Après avoir ignoré des caractéristiques telles que des structures en forme de pont, qui n’étaient évidemment pas des grottes, l’équipe a analysé les aspects restants des cavités, limitant le résultat final à neuf emplacements. Le plus grand a une ouverture de la taille d’un terrain de football entier, ce qui représente une perspective alléchante pour les futurs voyageurs de l’espace.

Lire la suite:

Pour l’instant, les robots de la NASA qui explorent actuellement la planète rouge sont malheureusement loin de l’un de ces points, ce qui indique que nous n’obtiendrons pas d’images rapprochées de ces « futures résidences humaines » avant un certain temps.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !