Le lancement de la fusée Ariane 6 est à nouveau reporté

Considéré comme la priorité absolue de 2022 pour l’Agence spatiale européenne (ESA), le lancement de la super fusée Ariane 6 semblait proche d’avoir lieu. En effet, pour la première fois, comme l’a rapporté le Apparence numériquele véhicule a été entièrement assemblé sur sa rampe de lancement dans le port spatial européen de Kouru, en Guyane française, avec l’installation d’un complexe supérieur au-dessus de l’étage central et des quatre propulseurs.

Ariane 6 Super Rocket est entièrement assemblée sur le pas de tir pour la première fois. Image : ESA

Cependant, il y a eu un retard supplémentaire, maintenant avec le vol inaugural repoussé à la fin de 2023, comme annoncé par l’ESA lors d’une conférence de presse.

Le directeur général de l’agence, Josef Aschbacher, a déclaré que la prédiction provenait d’un examen externe du programme établi en mai, et a averti que la date n’était pas définitive. « Avec un projet de cette ampleur, il doit être clair qu’il s’agit d’une date prévue et que le programme devra encore atteindre avec succès et en temps opportun un certain nombre d’étapes clés pour que ce calendrier soit valide », a-t-il déclaré.

correspondant du site web Nouvelles de l’espacele journaliste Andrew Parsonson, qui était présent à la conférence, s’est dit impressionné par ce qu’il considère comme un mépris pour les plus de 4 milliards de dollars américains (environ 20,5 milliards de reais) investis jusqu’à présent dans le projet – dont une partie, de l’argent public .

« À la fin de la réunion, j’étais déconcerté et, pour être honnête, en colère », a écrit Parsonson. «Il n’y a eu aucune reconnaissance de l’importance historique du retard ou un aveu que certains, sinon tous, des personnes présentes avaient laissé tomber l’Europe. Et oui, c’est peut-être un peu hyperbolique de ma part, mais étant donné qu’une grande partie de ce projet est financée par les contribuables, je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas attendre plus des personnes à qui nous confions des milliards d’euros.

Fin 2018, ArianeGroup a révélé qu’elle supprimerait 2 300 postes de ses effectifs d’ici 2022 par des départs à la retraite et des contrats temporaires arrivés à expiration. Selon l’entreprise, cela était dû à l’achèvement de la construction d’Ariane 6 et à la « nécessité d’accroître la compétitivité de l’activité européenne de lancement de fusées ». A cette époque, le lancement inaugural de la fusée était prévu pour juillet 2020.

Il s’avère que la pandémie de Covid-19 est arrivée, interrompant les services. Le retard, à l’époque, a également été attribué à la nécessité de mettre à niveau le groupe auxiliaire de puissance (APU), un composant de l’étage supérieur d’Ariane 6 qui sert à pressuriser les réservoirs, permettant de redémarrer le moteur plusieurs fois.

Pour Parsonson, c’était une mauvaise décision. « Plutôt que de s’assurer qu’Ariane 6 serait prête à voler le plus rapidement possible et d’attendre pour mettre en œuvre plus tard la mise à niveau de l’APU, la décision de procéder à la mise à niveau a mis en péril l’accès indépendant de l’Europe à l’espace. »

Selon le spécialiste de la couverture des questions liées à l’espace, une autre « excuse » pour un nouveau report est venue au milieu de l’année dernière, cette fois liée à des problèmes d’installation des « armes cryogéniques ».

Ces deux pinces mécaniques sont fixées à l’extrémité supérieure de la perche de lancement et maintiennent les câbles ombilicaux supérieurs. Après le décollage, ces bras se sont déployés pour éviter de heurter les propulseurs de la fusée.

En octobre 2021, l’ESA a révélé que les deux bras cryogéniques avaient été fixés avec succès au mât, effectuant une série de tests sur ces structures, qui a débuté en avril de cette année. Là-bas, la prévision était toujours que le vol inaugural aurait lieu en 2022.

Lire la suite:

Lors de la conférence de presse, André-Hubert Roussel, directeur général d’ArianeGroup, a déclaré que le premier test de tir statique sur l’étage supérieur de la fusée, achevé il y a deux semaines, était « extrêmement réussi », avec un examen des données en cours. « Il reste encore un grand nombre de tests à effectuer avant que l’étage supérieur ne soit qualifié pour le vol. »

L’objectif de l’ESA est de terminer les tests complexes au cours du premier trimestre de 2023, avec du temps pour l’examen des données et la qualification des véhicules.

Stéphane Israël, directeur général d’Arianespace, a déclaré que la demande de services déjà contractés pour Ariane 6 reste élevée, citant en exemple la commande importante passée par Amazon en avril pour sa constellation à large bande Project Kuiper. « C’est une liste de souhaits très longue pour un lanceur qui n’a pas encore volé. »

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !