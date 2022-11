Novembre a le lancement de la lune et l’éclipse lunaire ; consulter le calendrier astronomique

Novembre est arrivé et avec lui enfin le lancement de la mission Artemis 1 sur la Lune (à notre connaissance). La mission la plus importante de l’année de la NASA, après plusieurs retards dus à la fois à des facteurs météorologiques (ouragan Ian) et à des problèmes techniques, devrait avoir lieu ce mois-ci. De plus, nous verrons encore des pluies de météores et la dernière éclipse lunaire de l’année.

Découvrez ci-dessous notre calendrier astronomique du mois de novembre avec les événements les plus importants. Nous vous rappelons que toutes les dates, heures et références géographiques considèrent un observateur basé à Brasilia, et peuvent être légèrement différentes selon votre position dans le pays.

1er novembre: SpaceX a lancé deux satellites pour la United States Space Force sur la fusée Falcon Heavy, après un long retard de trois ans.

Lancement de Falcon Heavy (Image : SpaceX)

1er novembre: Le croissant de lune de novembre arrive à 03h37

7 novembre : Éclipse lunaire totale visible uniquement dans certaines parties de l’Amérique du Sud, du Nord, de l’Asie et de l’Europe de l’Est. Malheureusement, l’observation ici depuis le Brésil ne devrait pas être possible.

éclipse lunaire (Image : pinkfloyd yilmaz uslu – )

8 novembre : La pleine lune de novembre arrive à 08h02.

14 novembre : Après plusieurs retards, la NASA doit enfin lancer la mission Artemis 1 vers la Lune. La dernière date est tombée en raison du passage de l’ouragan Ian.

Le programme Artemis vise à rétablir la présence humaine sur la Lune, plus de 50 ans après la dernière mission lunaire habitée de l’histoire. Artemis 1 sera le premier du programme lunaire Artemis. Dans cette mission initiale, la capsule Orion se rend sans équipage vers le satellite naturel de la Terre, pendant environ un mois.

Le rendu d’artiste montre la fusée SLS et le vaisseau spatial Orion de la NASA décollant de la rampe de lancement 39B au Kennedy Space Center pour la mission Artemis 1. Crédits : NASA

17 et 18 novembre : La pluie de météores de Leonidas apparaît et peut être vue depuis le Brésil. Cependant, les restes laissés par la comète Tempel-Tuttle sont faibles, entre 10 et 15 météores par heure.

18 novembre : SpaceX utilisera l’une de ses fusées Falcon 9 pour lancer la sixième mission d’approvisionnement en fret vers l’ISS.

23 novembre : La fusée Arianespace Vega-C lance les satellites d’observation de la Terre Pléiades Neo 5 et 6 pour Airbus.

23 novembre : La nouvelle lune de novembre arrive à 19h57

