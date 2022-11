Découverte d’un astéroïde de 1,5 km de large traversant l’orbite terrestre

Une équipe internationale d’astronomes a annoncé lundi la découverte d’un gros astéroïde dont l’orbite croise celle de la Terre, ce qui pourrait être catastrophique s’il y avait la moindre chance d’une future collision.

L’orbite de l’astéroïde 2022 AP7 nouvellement découvert croise celle de la Terre, mais son point le plus proche de notre planète se trouve à 75 millions de kilomètres en toute sécurité. Image : SSD/JPL/NASA

Appelé 2022 AP7, l’astéroïde de 1,5 km de large a été découvert dans une zone notoirement difficile à détecter des objets en raison de l’éblouissement du Soleil. La roche spatiale a été trouvée avec deux autres à l’aide d’un instrument de haute technologie au télescope Victor M. Blanco au Chili, conçu à l’origine pour étudier la matière noire.

« 2022 AP7 croise l’orbite terrestre, ce qui en fait un astéroïde potentiellement dangereux, mais il n’a pas de trajectoire qui le fera entrer en collision avec la Terre maintenant ou à tout moment dans le futur », a déclaré l’auteur principal de l’article décrivant la découverte, publié sur Journal astronomiqueScott Sheppard, astronome au Carnegie Institute of Science, une organisation basée dans la capitale américaine.

Selon le National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) aux États-Unis, l’astéroïde nouvellement identifié est le plus gros objet potentiellement dangereux pour la Terre découvert au cours des huit dernières années.

L’équipe dirigée par Sheppard a découvert que 2022 AP7 met cinq ans pour faire le tour du Soleil sous son orbite actuelle, qui, à son point le plus proche de la Terre, reste à 0,05 unité astronomique (UA) (près de 75 millions de km).

« Le risque est donc très faible, mais en cas de collision, un astéroïde de cette taille aurait un impact dévastateur sur la vie telle que nous la connaissons », a déclaré Sheppard. Il a expliqué que la poussière jetée dans l’air aurait un grand effet de refroidissement, déclenchant un « événement d’extinction comme on n’en a pas vu sur Terre depuis des millions d’années ».

Quant aux deux autres astéroïdes, ils ne présentent aucun risque pour la Terre, mais l’un d’eux est le plus proche du Soleil jamais détecté.

Lire la suite:

Quelque 30 000 astéroïdes de toutes tailles – dont plus de 850 de plus d’un kilomètre de large – ont été répertoriés dans notre voisinage, ce qui leur a valu le label « Near Earth Objects » (NEOs). Selon les scientifiques, aucun d’entre eux ne menace d’entrer en collision avec notre planète pendant les 100 prochaines années.

D’après le site PhysiqueSheppard estime qu’il reste probablement 20 à 50 grands NEO à découvrir, mais la plupart seraient sur des orbites qui les placent dans l’éblouissement du Soleil, ce qui rend l’accès difficile pour les observateurs.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !