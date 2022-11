Pourquoi peut-on parfois voir la lune pendant la journée ?

La présence de la Lune dans le ciel nocturne fascine les gens depuis des millénaires. Mais pourquoi la Lune est-elle parfois visible pendant la journée ?

Nous voyons parfois la Lune pendant la journée pour la même raison que nous la voyons la nuit – elle réfléchit la lumière du Soleil – et sa proximité avec la Terre la rend plus lumineuse que le ciel diurne ou nocturne. Après le Soleil, la Lune est de loin l’objet céleste le plus brillant que nous puissions voir.

Mais la Lune n’est pas toujours visible pendant la journée. Cela est dû à l’atmosphère terrestre et au cycle orbital de notre satellite naturel. Si notre planète n’avait pas d’atmosphère, la Lune serait visible depuis la Terre tout le temps. Pendant ce temps, les phases de la Lune signifient que lorsqu’elle se déplace entre la Terre et le Soleil – comme lors d’une nouvelle Lune – le côté lumineux nous fait face et le côté obscur de la Lune fait face à la Terre, ce qui en fait le fondamentalement invisible pour observateurs du ciel.

En plein jour

Les particules de gaz dans notre atmosphère – principalement de l’azote et de l’oxygène – diffusent la lumière qui a une courte longueur d’onde, comme la lumière bleue et violette. Cette diffusion, qui consiste à absorber et à réémettre de la lumière dans une direction différente, donne à la Terre un ciel bleu.

Pour être visible pendant la journée, la Lune doit surpasser la lumière diffusée du soleil, a déclaré à Live Science Edward Guinan, professeur d’astronomie et d’astrophysique à l’Université Villanova en Pennsylvanie.

Pendant deux ou trois jours autour de la nouvelle lune, il est invisible pour les observateurs sur Terre, car sa position dans le ciel indique que la lumière diffusée du soleil dépasse la lune. Mais, comme c’est souvent le cas, la proximité relative de la Lune avec la Terre (384 400 kilomètres en moyenne) indique que la lumière qu’elle réfléchit nous apparaît plus brillante que les objets qui émettent ou réfléchissent de la lumière plus éloignés, comme les étoiles ou d’autres planètes.

Selon Guinan, les étoiles visibles depuis la Terre sont un million de milliards de fois moins brillantes que la lumière du Soleil et des millions de fois plus faibles que celle de la Lune. La lumière diffusée du Soleil est si brillante dans notre ciel qu’elle éclipse souvent la lumière des étoiles pendant la journée, mais pas toujours la lumière réfléchie de la lune.

Les astronomes utilisent la luminosité de surface comme moyen de quantifier la luminosité apparente des objets dans le ciel, tels que les galaxies ou les nébuleuses, en mesurant la quantité de lumière qu’ils émettent dans une zone du ciel nocturne observée depuis la Terre. Parce que la Lune est plus proche de la Terre que les étoiles, sa luminosité de surface est supérieure à la luminosité de surface du ciel, a expliqué Guinan, ce qui indique que nous pouvons facilement la voir briller pendant la journée.

Cependant, la visibilité de la lune pendant la journée est également influencée par d’autres facteurs, notamment les saisons, la phase actuelle de la lune et la clarté du ciel un jour donné.

La Lune est visible pendant la journée pendant une moyenne de 25 jours du mois tout au long de l’année. Les cinq autres jours se produisent autour des phases de la Nouvelle Lune et de la Pleine Lune. Près de la phase de la nouvelle lune, elle est trop proche du Soleil pour être vue.

Lorsqu’elle est proche de la pleine lune, elle n’est visible que la nuit, car la lune se lève au coucher du soleil et se couche au lever du soleil. « Le seul jour qui n’est pas dans le ciel avec le Soleil pendant un certain temps est la pleine lune », a déclaré Guinan. « Ce jour-là, le soleil se couche, puis la lune se lève et vice versa, c’est donc le seul jour où il n’est pas là-haut en même temps. »

La Lune est au-dessus de l’horizon 12 heures par jour, mais son apparition ne coïncide pas toujours avec les heures de la journée. En hiver, lorsque les jours sont plus courts aux latitudes moyennes, par exemple, il a moins de temps pour être visible pendant la journée.

Selon Guinan, le meilleur moment pour voir la Lune en plein jour se situe au cours du premier quartier (une semaine après la nouvelle lune) et du troisième quartier (une semaine après la pleine lune).

Au premier quart, au cours de l’après-midi, on peut voir notre satellite naturel s’élever dans le ciel oriental. Au troisième trimestre, il sera visible le matin, se couchant dans le ciel de l’ouest. Ces phases sont les plus longues périodes pendant lesquelles la Lune est visible avec le Soleil dans le ciel, en moyenne cinq à six heures par jour, a déclaré Guinan.

Un autre phénomène qui affecte le moment où la Lune est visible est la luminosité de la Terre. « Pendant la phase de croissant, lorsque vous êtes proche du Soleil, vous pouvez réellement voir la partie sombre de la Lune que vous ne devriez pas voir à cause de la lumière illuminée », a déclaré Guinan.

La partie sombre de la lune « reçoit la lumière réfléchie par la Terre ». Le meilleur moment pour observer ce phénomène est pendant la phase croissante, trois ou quatre jours après la nouvelle lune.

Pour les observateurs amateurs de la lune, Guinan a suggéré des sites Web qui tracent le calendrier lunaire, montrant quand la lune se lève et se couche.

