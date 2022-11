Mars a-t-il jamais eu un océan ? De nouveaux indices émergent

De nouvelles images satellites indiquent que Mars n’a pas toujours eu la caractéristique désertique qui consacre aujourd’hui la planète rouge. Contrairement à la croyance populaire, il est possible qu’il y a environ 3,5 milliards d’années, un océan ait recouvert une grande partie de la surface martienne.

Avec ces nouvelles données, les chercheurs ont pu faire une étude qui a cartographié plus de 6 500 kilomètres de structures apparemment creusées par les rivières. Selon les géoscientifiques Benjamin Cárdenas, de la Pennsylvania State University, « la grande nouveauté que nous avons faite dans cet article était de penser Mars en termes de stratigraphie et d’enregistrement sédimentaire ».

La stratigraphie, un processus qui examine comment les sédiments sont déposés et accumulés au fil du temps par les voies navigables. À l’aide d’images de Mars Reconnaissance Orbiter, recueillies en 2007, l’équipe a analysé les épaisseurs, les angles et les emplacements des crêtes pour comprendre la zone d’étude : la dépression topographique connue sous le nom de région Aeolis Dorsa sur Mars, la plus grande collection de crêtes fluviales possibles. de la planète.

Cette étude est importante pour comprendre les questions fondamentales sur le développement de la vie sur Mars, si cela peut être une indication qui va dans le sens de confirmer s’il y a eu ou non un scénario propice à l’habitabilité, même dans un passé lointain. Le géoscientifique affirme que « l’existence d’un océan de cette taille [de Aeolis] indique un plus grand potentiel de vie ».

Image : Les cartes topographiques de Mars montrent de nouvelles preuves d’un ancien océan. Crédits : Benjamin Cárdenas/Penn State

Autre facteur intéressant lié à la découverte de points d’eau aux changements climatiques subis par la planète rouge. « Sur la base de ces découvertes, nous savons qu’il a dû y avoir une période où il faisait assez chaud et où l’atmosphère était assez épaisse pour supporter autant d’eau liquide à la fois », a déclaré Cárdenas.

« S’il y avait de l’eau sur Mars, c’était ici »

Les simulations faites par le chercheur et son équipe pointent vers d’immenses zones qui pourraient être des crêtes fluviales sur Mars. Maintenant, la prochaine étape consiste à essayer de comprendre ce qui est arrivé à toute cette eau, où elle se trouve. Trouver des réponses à ces questions ne sera pas une tâche facile, car le scénario actuel est le résultat d’un processus d’un milliard d’années.

Parmi toutes les découvertes et analyses, une chose que Cárdenas peut garantir avec cette recherche : s’il y avait de la vie sur Mars, « c’est exactement le genre d’endroit où elle aurait pu évoluer ». Ainsi, les attentes sont maintenues.

