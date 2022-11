Après le passage de l’ouragan, la fusée de mission Artemis 1 a déjà une date de retour sur la plateforme ￼

Dans un communiqué, la NASA a déclaré qu’elle était sur le point d’envoyer la fusée Space Launch System (SLS) et le vaisseau spatial Orion de la mission Artemis I sur la rampe de lancement. Cela pourrait arriver dès ce vendredi (4). La plupart des réparations mineures nécessaires ont déjà été effectuées, il ne reste plus qu’à attendre la configuration des structures adjacentes pour que l’agence spatiale procède à l’action.

En ce qui concerne les porte-fusées, les ingénieurs de la NASA, dans le communiqué, ont déclaré avoir déjà testé le système de contrôle de la réaction, ainsi que l’installation des batteries de vol, toutes deux terminées et prêtes à voler. Il y a eu également le remplacement des batteries de l’étage provisoire de propulsion cryogénique (ICPS).

De plus, les équipages travaillent toujours sur la zone inter-réservoirs à mi-étage et au-dessus des propulseurs pour remplacer les batteries. Ces zones resteront ouvertes pour soutenir les activités restantes de la batterie et du système de terminaison de vol.

Les tests du système de terminaison de vol de la NASA, quant à eux, ne commenceront que la semaine prochaine sur l’intertank et le booster, et une fois qu’ils seront terminés, ces éléments seront prêts à être lancés. Le chargement des charges secondaires dans l’adaptateur d’étage Orion est maintenant terminé.

Image : Partie d’une fusée SLS au Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Crédits : Hasbul Aerial Stock/

Le lancement de la fusée de la NASA devrait avoir lieu le mois prochain

Les équipages ont rechargé, remplacé et réinstallé plusieurs des instruments de rayonnement et l’accéléromètre du siège de l’équipage à l’intérieur d’Orion avant la fermeture du module de l’équipage. Les techniciens mettront également à jour les spécimens de charge utile de biologie spatiale sur la rampe de lancement. Les ingénieurs de l’agence spatiale procéderont aux dernières fermetures de la plateforme avant le lancement.

Pour l’instant, la NASA estime que le lancement de la fusée SLS et du VAB ne devrait pas avoir lieu avant le 14 novembre. Il reste à attendre les prochaines mises à jour émises par l’agence et à suivre l’avancée des préparatifs. Le lancement a été retardé plusieurs fois depuis les prévisions initiales pour août. La dernière fois que la date a été supprimée, c’était lors de l’ouragan Ian, qui a forcé la NASA à retirer la fusée de la plate-forme.

