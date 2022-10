Une image incroyable montre des restes de supernova qui ont explosé il y a 11 000 ans

Les restes de la supernova Vela ont décidé de se mettre dans l’ambiance d’Halloween et ont été capturés par le VLT Survey Telescope de l’ESO comme une grande toile. Il y a 554 millions de pixels, qui offrent une vue détaillée du phénomène, qui a eu lieu il y a 11 000 ans, dans la constellation sud de Vela.

Aujourd’hui, il n’est possible d’observer qu’une fine structure de nuages ​​roses et orange, qui brillent intensément à la suite de la grande explosion de cette supernova. Selon certaines estimations, neuf pleines lunes pourraient tenir dans l’image, et le nuage complet est encore plus grand.

Situé à 800 années-lumière de la Terre, ce conglomérat de gaz et de poussière est l’un des plus proches connus. Ce qui restait de l’étoile après l’explosion n’était qu’une boule ultra-dense où les protons et les électrons sont forcés ensemble en neutrons. Et ainsi, donner naissance à une étoile à neutrons.

Ce processus d’explosion, qui se produit lorsque tout le carburant stellaire est épuisé, marque la fin de la vie de ces étoiles. Il est possible d’observer l’étoile à neutrons Vela, dans le coin supérieur gauche de l’image. Il pulse et tourne même sur son propre axe à une vitesse impressionnante de plus de 10 fois par seconde.

Image : Vestiges de la supernova Vela, dans la constellation sud de Vela. Crédits : Reproduction/SapoTek

Il convient de noter que cette image a été tirée d’une mosaïque de captures obtenues par la caméra grand champ OmegaCAM, montée sur le VLT Survey Telescope (VST), à l’Observatoire chilien. La technologie de 268 millions de pixels de l’appareil photo a pu capturer des images à travers plusieurs filtres qui laissent passer la lumière de différentes couleurs. Pour former l’image de l’étoile et de ses restes, des filtres combinés de couleurs magenta, bleu, vert et rouge ont été utilisés.

