James Webb capture de nouveaux détails inédits sur l’univers primitif

Trois chercheurs qui étudient depuis plus de dix ans une galaxie parmi les plus éloignées de la Terre ont utilisé les observations du télescope spatial James Webb (JWST) pour approfondir leurs études. Grâce aux données fournies par l’observatoire le plus moderne de la NASA, des détails sans précédent sur l’univers primitif ont pu être révélés, enrichissant le travail de l’équipe.

Spécialement conçu pour détecter la faible lumière infrarouge de galaxies très lointaines et donner aux astronomes un aperçu des débuts du cosmos, JWST a pu, à l’aide de la lentille gravitationnelle produite par un amas de galaxies de premier plan, agrandir la vue de cette galaxie pour le fond.

La gravité de l’amas de galaxies MACS0647 agit comme une lentille cosmique pour plier et amplifier la lumière du système MACS0647-JD plus éloigné dans cette image capturée par le télescope spatial James Webb. Crédits : SCIENCE : NASA, ESA, CSA, STScI et Tiger Hsiao (Johns Hopkins University) TRAITEMENT D’IMAGE : Alyssa Pagan (STScI)

La lentille gravitationnelle a été prédite par la théorie générale de la relativité d’Einstein en 1915 et est depuis devenue un outil puissant pour les astronomes. La relativité générale dit que les objets massifs plient le tissu de l’espace-temps. Fondamentalement, tout comme dans une lentille de verre, la lumière est déformée et amplifiée grâce à la présence d’un ou plusieurs corps d’une masse extrême, permettant à l’espace-temps de « se contracter » au point d’être visualisé.

La nature des galaxies au cours de cette première période de notre univers n’est pas bien connue ou comprise. Mais avec l’aide de la lentille gravitationnelle d’un amas de galaxies au premier plan, les galaxies d’arrière-plan peu lumineuses peuvent être agrandies et également apparaître plusieurs fois dans différentes parties de l’image.

Dan Coe, de l’Association des universités pour la recherche en astronomie (AURA), aux États-Unis, dit avoir découvert MACS0647-JD, qui se trouve à 13,3 milliards d’années-lumière de la Terre, en 2011, grâce aux observations du télescope spatial Hubble.

« À l’époque, je n’avais jamais travaillé sur des galaxies à décalage vers le rouge élevé, et j’ai donc trouvé celle-ci qui était potentiellement la plus éloignée au décalage vers le rouge 11, à environ 97 % du retour au Big Bang », a déclaré Coe dans un communiqué publié par NASA sur le blog dédié au JWST. « Avec Hubble, c’était juste un point rouge pâle. On pourrait dire que c’était vraiment petit, juste une petite galaxie dans les 400 premiers millions d’années de l’univers.

Or, selon le chercheur, les données Webb ont permis de voir qu’il ne s’agissait pas exactement d’un, mais de deux objets distincts. « Nous discutons activement de savoir s’il s’agit de deux galaxies ou de deux amas d’étoiles dans une galaxie. Nous ne savons pas, mais ce sont des questions auxquelles Webb peut aider à répondre.

Tiger Hsiao, de l’université Johns Hopkins, dans l’Etat américain du Maryland, met en avant un autre avantage du JWST par rapport à l’étude de cette région. « Vous pouvez également voir que les couleurs entre les deux objets sont différentes. L’un est plus bleu; l’autre est plus rouge. Le gaz bleu et le gaz rouge ont des caractéristiques différentes. Le bleu a une très jeune formation d’étoiles et presque pas de poussière, et le petit objet rouge a plus de poussière à l’intérieur et est plus vieux. Et leurs masses stellaires sont également probablement distinctes.

Il ajoute que c’est vraiment intéressant de voir deux structures dans un si petit système. « Nous assistons peut-être à une fusion de galaxies dans l’univers primitif. S’il s’agit de la fusion la plus ancienne, je serai très ravi ! », a-t-il déclaré.

« Jusqu’à présent, nous n’avons pas vraiment été en mesure d’étudier en détail les galaxies de l’univers primitif », a déclaré Rebecca Larson, de l’Université du Texas à Austin. «Nous n’en avions que des dizaines avant Webb. Les étudier peut nous aider à comprendre comment ils ont évolué pour devenir comme la galaxie dans laquelle nous vivons aujourd’hui. Et aussi, comment l’univers a évolué au fil du temps.

Elle dit que c’est « incroyable » la quantité d’informations que les scientifiques obtiennent qu’ils ne pouvaient tout simplement pas voir auparavant. « Et ce n’est pas un champ profond. Ce n’est pas une longue exposition. Nous n’avons même pas essayé d’utiliser ce télescope pour regarder un endroit pendant longtemps. Ce n’est que le début! ».

