Un poisson coloré qui change de sexe en vieillissant obtient une nouvelle classification

La nature est vraiment une boîte à surprises, car les scientifiques ont récemment découvert qu’une espèce de poisson des îles Maldives, déjà connue de la science, devait être révisée, car elle n’était plus considérée comme une variation d’une autre espèce.

Ce qui a motivé ce « reclassement », c’est une particularité qui, jusque-là, n’avait pas été remarquée : le poisson change de sexe en vieillissant. Les chercheurs de Hope for Reefs à l’Académie des sciences de Californie ont nommé la créature le napoléon rose (Cirrilabrus finifenmaa).

Au début de leur vie, ces poissons sont des femelles, et lorsqu’ils grandissent, ils deviennent des mâles. Grâce à ce changement, il y a aussi un changement dans l’apparence de ces animaux. Au stade de maturité, ils acquièrent plus de couleurs et ressemblent à des arcs-en-ciel. Sa couleur est essentielle pour attirer les femelles lors des saisons de reproduction, où ces nuances sont encore plus prononcées.

Selon le journal britannique The Guardian, cette espèce, qui a un corps coloré et la longueur d’un doigt humain, vit dans des groupes de récifs trouvés entre 40 et 70 mètres de profondeur dans l’océan Indien.

Image : Le poisson a été nommé Pink Fairy Wrasse (Cirrilabrus finifenmaa). Crédits : Publicité/Yi-Kai Tea

Le boursier postdoctoral Yi-Kai Tea, de l’Australian Museum Research Institute, a déclaré dans une interview avec The Guardian qu’il sera désormais possible de mieux comprendre et d’aider à protéger les récifs coralliens du monde, en mettant l’accent sur les formations mésophytiques, principalement parce qu’il s’agit d’un des espèces qui vivent dans des endroits profonds qui entravent la recherche avec des sous-marins et sont trop « complexes pour utiliser les techniques de plongée traditionnelles ».

L’Institut de recherche marine des Maldives a présenté Cirrhilabrus finifenmaa (labre fée à voile de rose), l’une des premières espèces à être nommée dans notre langue maternelle ! pic.twitter.com/FproEcZSS9 – MV+ (@mvplusmedia) 9 mars 2022 Reproduction : @mvplusmedia/Twitter

La collecte d’informations sur les poissons a été effectuée par des scientifiques utilisant un équipement de plongée spécialisé. Bien qu’il soit connu depuis 1990, ce n’est qu’en 2022 qu’il a été reconnu comme une espèce unique, et pas seulement une variation des autres.

