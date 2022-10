Apprenez à regarder le lancement de la fusée SpaceX Falcon Heavy ce mardi

Ce mardi (1er) pourrait être une journée historique pour SpaceX. Si tout se passe comme prévu, pour la première fois depuis 2019, la société lancera un modèle de fusée Falcon Heavy dans l’espace.

Appelée USSF-44, il s’agira de la quatrième mission du nombre total de véhicules, engagée par l’US Space Force pour piloter et déployer deux satellites en orbite terrestre géostationnaire.

Le lancement le plus récent de la fusée Falcon Heavy de SpaceX a eu lieu en 2019. Image : Kennedy Space Center/Handout

Le décollage est prévu à 10 h 40 (GMT) du Launch Complex 39A (Pad 39A) du Kennedy Space Center (KSC) de la NASA en Floride. Vous pouvez tout regarder en direct sur la chaîne YouTube de SpaceX.

Quiconque est en Floride et veut voir le lancement de près, il suffit d’accéder au site Web du KSC, pour garantir votre billet à 250 USD (environ 1 290,00 R$) plus taxes. Le public payant se trouvera à moins de 7 km de la plate-forme et aura droit à un transport dans les installations du centre spatial, à un repas, à des souvenirs et à une photo numérique attestant de sa présence.

D’après le site espace.com, on sait peu de choses sur les charges utiles de la mission USSF-44. Des deux, un seul a été identifié par son nom : TETRA-1, qui a été construit par Systèmes spatiaux du millénaire, une filiale de Boeing. « TETRA-1 est un microsatellite créé pour diverses missions prototypes dans et autour de l’orbite géosynchrone de la Terre », indique le site Web de la société.

Le Falcon Heavy utilise trois propulseurs de premier étage, qui sont des versions modifiées de la fusée Falcon 9 de SpaceX. Le trio qui lancera la mission USSF-44 n’a jamais volé auparavant.

Mardi dernier (25), la fusée a été transportée au Pad 39A, où elle a subi un test de tir statique sur ses 27 moteurs Merlin du premier étage, qui s’est achevé après deux jours.

Actuellement, le Falcon Heavy peut être considéré comme le véhicule spatial le plus puissant au monde. Cependant, ce titre sera bientôt perdu au profit de la méga-fusée Space Launch System (SLS) de la NASA, qui sera responsable de la mission Artemis 1, le vol inaugural du nouveau programme lunaire de l’agence.

Et le SLS ne conservera peut-être pas cette cote longtemps, car SpaceX est également sur le point de lancer le colossal Starship, qui deviendra la plus grande fusée jamais conçue lorsqu’elle sera mise en service. SpaceX se prépare pour le premier vol d’essai orbital de Starship, qui pourrait avoir lieu avant la fin de cette année.

