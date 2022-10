Des dizaines d’astéroïdes proches de la Terre et potentiellement dangereux détectés par un télescope « mourant »

Le légendaire télescope Arecibo a envoyé une alerte pour la présence d’un grand nombre d’astéroïdes potentiellement dangereux dans leurs derniers jours de vie. Les records ont eu lieu entre 2017 et 2019, dans les derniers instants de la vie de l’observatoire, qui s’est effondré en 2020.

L’information a été révélée dans une étude récemment publiée dans le Planetary Science Journal. Selon l’article, Arecibo a observé 191 astéroïdes géocroiseurs, dont 70 pourraient être « potentiellement dangereux ».

La NASA classe tout astéroïde situé à moins de 1,3 unité astronomique (UA), soit 1,3 fois la distance entre le Soleil et la Terre, comme potentiellement dangereux. Il existe plus de 29 000 astéroïdes géocroiseurs connus et environ 2 270 astéroïdes connus potentiellement dangereux.

L’antenne du radiotélescope d’Arecibo à Porto Rico

Astéroïdes à proximité détectés

Malgré cela, presque aucun d’entre eux n’est assez grand pour survivre dans l’atmosphère terrestre. De plus, les chances que l’un d’entre eux entre en collision avec la Terre sont considérées comme extrêmement faibles. « Je ne pense pas qu’il y ait un objet connu qui nous frappera définitivement dans 1 000 ans », a déclaré Thomas Burbine, astronome au Mount Holyoke College, à Newsweek. « Mais nous découvrons de nouveaux objets tout le temps. »

L’observatoire d’Arecibo a été ouvert en 1963 et démoli en 2020 après avoir vu sa structure compromise par le passage d’ouragans. C’était le plus grand télescope à ouverture unique du monde jusqu’en 2016, date à laquelle FAST en Chine est entré en service.

