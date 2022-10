La NASA enquête sur l’origine d’une planète naine située à la périphérie du système solaire externe

Une planète naine au bord du système solaire externe, appelée Haumea, a vu ses origines étudiées par des scientifiques de la NASA, l’agence spatiale américaine. Les résultats de l’étude ont été récemment publiés dans le Journal des sciences planétaires.

Haumea a la taille de Pluton et est située dans la ceinture de Kuiper, une collection de débris glacés et de corps cométaires au-delà de l’orbite de Neptune, la dernière planète du système solaire.

Vue d’artiste de la planète naine Haumea avec ses anions et ses deux lunes. Image : Diego Barucco/

Il tourne plus vite que tout autre objet de taille similaire dans notre voisinage stellaire, effectuant une rotation autour de son axe (un « jour ») en seulement quatre heures.

Cette rotation rapide a entraîné sa forme ovale plutôt que sphérique. Et sa forme n’est pas la seule chose inhabituelle sur la planète naine Haumea. Il a également une surface constituée principalement d’un type de glace d’eau, contrairement à la plupart des autres corps de la ceinture de Kuiper. Un tel trait est partagé par certains de ses frères et sœurs, qui semblent également avoir la même orbite.

Cela a conduit les scientifiques à conclure que Haumea et ces autres corps auraient la même origine, formant une seule famille d’objets apparentés trouvés dans la ceinture de Kuiper : la « famille Haumean ».

Les chercheurs ont utilisé des simulations informatiques, principalement parce que Haumea est trop éloignée pour être mesurée avec précision par des télescopes terrestres.

Ces simulations ont permis à l’équipe de « désassembler » la planète naine, puis de la reconstruire à partir de zéro. Le but de cette procédure était de comprendre les processus chimiques et physiques qui ont façonné Haumea.

Le modèle développé par l’équipe a commencé par saisir trois éléments de données sur l’objet : sa taille estimée, sa masse supposée et sa courte journée de quatre heures. Cela a fourni une prédiction révisée de la taille, de la masse et de la densité de la planète naine ainsi que de son noyau.

Grâce à ces informations, l’équipe, dirigée par la scientifique Jessica Noviello de Centre de vol spatial Goddard, a pu déterminer comment la masse d’Haumea est distribuée et comment cette distribution influençait son spin. À partir de là, ils ont commencé à simuler des milliards d’années d’évolution pour Haumea à la recherche du bon ensemble de caractéristiques qui auraient abouti à la configuration actuelle de la planète naine.

L’équipe suppose que le bébé Haumea était environ 3% plus grand que sa taille actuelle, cette différence expliquant la création de ses frères et sœurs de la ceinture de Kuiper. Les scientifiques ont également déterminé que la jeune planète naine tournait à une vitesse différente et que son volume était supérieur à ce qu’il est aujourd’hui.

La modélisation par Noviello et son équipe a révélé que dans ses premières années et à une époque du système solaire marquée par des conditions chaotiques, Haumea est entré en collision avec un autre corps dans un impact puissant, qui l’a brisé.

Cependant, les morceaux qui se sont détachés de la jeune planète naine ne seraient pas devenus des objets de la famille hauméenne. C’est parce que le choc était si fort qu’il a projeté les pièces sur des orbites beaucoup plus dispersées.

Pour les chercheurs, les objets qui composent la famille se seraient probablement formés plus tard, au fur et à mesure que la structure de la planète naine se développerait. À cette dernière période de l’évolution de sa densité, des matériaux rocheux s’enfoncent dans le noyau, tandis que de la glace plus légère remonte à sa surface.

« Lorsque vous concentrez toute la masse vers l’axe, cela diminue le moment d’inertie, donc Haumea a fini par tourner encore plus vite qu’aujourd’hui », a déclaré Steve Desch, astrophysicien à l’Arizona State University et membre de l’équipe de Novielle. « Cela se traduirait par des vitesses de rotation suffisamment rapides pour se débarrasser de la glace de surface qui est devenue la famille Haumean. »

Ce moment d’inertie aurait encore augmenté, ralentissant la vitesse de rotation de la planète naine en raison de la radioactivité des roches de glace à sa surface en fusion. L’eau logée au centre de Haumea a fait gonfler le matériau rocheux, formant un noyau argileux large mais moins dense.

