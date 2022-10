L’effondrement de l’humanité est en phase « d’alerte rouge »

Les impacts du changement climatique préoccupent de plus en plus la communauté scientifique et les résultats obtenus dans des rapports récents pointent vers un scénario sérieux. Une coalition internationale de scientifiques a produit un nouveau document qui analyse la crise environnementale actuelle, et les indicateurs n’étaient pas très positifs et ont classé les changements en code rouge.

Le rapport indique une augmentation du nombre de catastrophes liées aux conditions météorologiques liées à la souffrance humaine à des niveaux difficiles à quantifier et à imaginer. Face à ce scénario et à une forte possibilité d’effondrement, les options pour sortir de cette situation sont plus rares et radicales.

Soit l’humanité apporte des changements rapides et significatifs dans la façon dont elle traite la planète, soit elle fait face à une possible perturbation sociale mondiale plus tard. Selon l’écologiste Christopher Wolf de l’Oregon State University, l’augmentation des catastrophes climatiques est l’un des effets de cette « grande crise climatique ». Il met en garde contre un danger accru si les gens ne changent pas leur comportement.

En attendant, Wolf exhorte ses collègues scientifiques à s’unir pour défendre « des approches fondées sur la recherche en matière de prise de décision climatique et environnementale » afin de réduire l’augmentation de la fréquence des épisodes de chaleur accablante ; l’augmentation de la perte mondiale de couvert forestier due aux incendies de forêt; en plus des maladies transmises par les moustiques, comme la dengue.

Le rapport souligne également la nécessité de réduire les niveaux atmosphériques de dioxyde de carbone, qui sont à leur plus haut niveau depuis le début des enregistrements : 418 parties par million. L’acidité des océans, les grandes inondations aux États-Unis, bref, les enjeux qui traversent cette thématique sont innombrables. Le scientifique en développement durable Saleemul Huq de l’Université indépendante du Bangladesh prévient que « le changement climatique n’est pas un problème indépendant, il fait partie d’un problème systémique plus large de dépassement écologique où la demande humaine dépasse la capacité de régénération de la biosphère ».

Le changement climatique frappe les personnes les plus vulnérables

Huq souligne également la nécessité de se pencher sur les personnes qui composent la classe à faible revenu, car elles sont plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Les estimations les plus récentes indiquent une augmentation de 3 ºC d’ici 2100 de la température de la planète. Quelque chose qui ne s’est pas produit depuis environ 3 millions d’années.

Pour tenter de sensibiliser à ce problème, les chercheurs ont monté un documentaire de 35 minutes intitulé « The Scientist’s Warning ». Ils croient qu’il y a encore de l’espoir car il y a un grand nombre de scientifiques qui traitent de cette question et demandent de l’aide. Nous attendons maintenant que cette mobilisation se traduise par des actions collectives qui vont dans le sens de la préservation de la vie.

