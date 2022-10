Le chant et l’observation des oiseaux sont bons pour la santé

Une étude a déterminé que regarder les oiseaux et les entendre chanter a un grand avantage sur le bien-être mental et physique, même pour les personnes souffrant de dépression.

Écouter le chant des oiseaux et les observer dans la nature augmente le bien-être physique et mental, y compris celui des personnes souffrant de dépression. Ce bénéfice dure plusieurs heures dans la journée, même après une courte exposition aux oiseaux, soulignant l’impact particulièrement positif de ces activités. De multiples études antérieures ont sondé et trouvé les effets bénéfiques de l’observation des oiseaux, mais elles étaient généralement basées « sur des questionnaires rétrospectifs ou des configurations artificielles avec peu de validité écologique », comme l’ont écrit les auteurs de la recherche. La différence substantielle de la nouvelle enquête réside dans le fait que l’évaluation du bien-être a été réalisée en temps réel, via une application smartphone qui a également permis d’évaluer les fluctuations liées au manque d’observation quotidienne.

Un rouge-gorge en chanson. Crédit : Andrea Centini

Une équipe de recherche britannique dirigée par des scientifiques du King’s College London Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, qui a travaillé en étroite collaboration avec des collègues de J&L Gibbons, a déterminé que l’observation et l’écoute des oiseaux amélioraient le bien-être psychophysique et Nomad Projects. Les chercheurs, coordonnés par les professeurs Ryan Hammoud et Andrea Mechelli, professeurs au Département d’études sur la psychose de l’université anglaise, sont parvenus à leurs conclusions après avoir impliqué un exemplaire d’environ 1 300 participants de différents pays, dont les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, l’Australie et plusieurs Européens. Grâce à l’application Urban Mind, développée en collaboration avec l’artiste Nomad Projects Michael Smythe, ils ont demandé aux volontaires (à des moments aléatoires) comment ils se sentaient à ce moment-là, dans quelle humeur ils étaient, s’ils pouvaient voir et entendre des oiseaux et s’il y avait il y avait des arbres dans la région.

Un rossignol chantant. Crédit : Andrea Centini

Le professeur Mechelli et ses collègues ont collecté des données pendant plus de trois ans, entre avril 2018 et octobre 2021, embrassant également la période critique de la pandémie de COVID-19, qui a considérablement érodé la santé mentale de la population (également en raison des confinements) et de l’impossibilité de pouvoir aller dans les lieux du cœur). Au total, près de 27 000 « bilans écologiques instantanés » ont été récupérés. En croisant toutes les données, il est devenu clair que les gens se sentaient mieux quand ils pouvaient observer et entendre les oiseaux, ressentant de la bonne humeur, de la sérénité, du bonheur et d’autres émotions positives. Les effets étaient également positifs chez les personnes souffrant de troubles dépressifs. Ceci est extrêmement important, étant donné qu’il n’est pas toujours possible d’améliorer la santé mentale des personnes déprimées avec des conseils valables pour la population générale. Il a été calculé que le bénéfice de l’observation des oiseaux dure 6 à 8 heures pendant la journée, même après une courte exposition, donnant une véritable infusion de positivité. Lorsque les participants n’ont pas observé les oiseaux lors de l’évaluation ultérieure, cet effet positif n’était pas présent.

« Les rencontres quotidiennes avec des oiseaux ont été associées à des améliorations durables du bien-être mental », ont écrit les scientifiques dans le résumé de l’étude. « Ces améliorations étaient évidentes non seulement chez les personnes en bonne santé, mais aussi chez celles diagnostiquées avec une dépression, la maladie mentale la plus répandue dans le monde. Ces résultats ont des implications potentielles pour la protection de l’environnement et de la faune et les politiques de santé mentale. Des mesures spécifiques devraient être mises en œuvre, visant à préserver et à augmenter les rencontres quotidiennes avec les oiseaux dans les zones urbaines », ont commenté les experts. « Nous devons créer et soutenir l’environnement, en particulier les environnements urbains, où l’avifaune est une caractéristique constante. Pour avoir une population d’oiseaux en bonne santé, vous avez également besoin de plantes et d’arbres. Nous devons nourrir tout l’écosystème de nos villes », a déclaré le professeur Mechelli au Guardian.

Les résultats de l’enquête n’ont pas surpris les spécialistes des oiseaux. Le président de la Ligue française de protection des oiseaux (LIPU) Danilo Selvaggi, par exemple, dans un post sur Facebook dédié à l’étude a souligné que « la nature est une solution à la crise climatique, aux dysfonctionnements du territoire et au terrible stress des nos existences, individuelles et sociales. Détruire la nature, c’est détruire les solutions ». Le Dr Adrian Thomas, qui a écrit le « Guide to Birdsong » de la Royal Society for the Protection of Birds, a précisé que le chant des oiseaux était autrefois la « bande sonore naturelle de tous les hommes », estimant qu’il était « enraciné quelque part au plus profond de notre psyché ». Pour cela et pour mille autres raisons, il faut s’assurer « que la nature ne se taise pas ». Les résultats de la recherche « L’évaluation momentanée écologique basée sur les smartphones révèle les avantages de l’avifaune pour la santé mentale » ont été publiés dans Scientific Reports.