« Ocean Vacuum Cleaner »: Rencontrez la créature transparente appelée Salpa

Une créature entièrement transparente a été découverte par le plongeur Andy Cracchiolo au large de Topanga Beach, près de Los Angeles, aux États-Unis.

« Je plongeais et prenais des photos, à la recherche de déchets et de trésors. J’ai vu la créature et j’ai pensé que c’était un sac en plastique, clair et blanc, avec quelque chose qui ressemblait à un escargot de mer brun à l’intérieur. Je pensais que ce pourrait être quelque chose d’unique, car je plonge souvent à cet endroit et je n’ai jamais rien vu de tel auparavant », a déclaré Cracchiolo au tabloïd britannique DailyStar.

Le vagin de Thetys a été identifié par Moira Decima, professeur adjoint à la Scripps Institution of Oceanography de San Diego, comme une salpe. « Ce sont des filtreurs, donc ils mangent du phytoplancton, du microzooplancton et peuvent même manger des bactéries en raison de l’espacement fin de leurs mailles. Leur renommée est leur rôle dans le cycle du carbone – ils sont capables de manger beaucoup parce qu’ils combinent nager et manger », a-t-elle expliqué.

Ce sont ce que nous appelons des « aspirateurs océaniques », a ajouté l’expert. Andy a utilisé un extrait du site scientifique Southern Fried Science lors de la publication de la vidéo sur son Instagram : « Il nage et se nourrit en pompant de l’eau à travers son corps, en filtrant le plancton et en expulsant un jet d’eau d’un organe appelé siphon ».

« Parent » de l’être humain ?

La salpe, qui appartient à la classe des animaux Salpa Maggiore, peut signifier beaucoup pour l’écosystème marin. En effet, selon de nouvelles recherches publiées dans Limnology and Oceanography, les salpes sont en concurrence pour la nourriture avec un organisme connu sous le nom de protiste.

Ensemble d’espèces de tuniciers planctoniques de la famille Salpida, les salpes ressemblent à des méduses mais sont l’un des premiers exemples d’accords à évoluer et sont donc plus étroitement liées aux humains.

Salpas dans la main d'un humain.

Avant l’étude, les scientifiques pensaient que les salpes étaient en concurrence pour les ressources avec le krill, des créatures ressemblant à des crevettes qui sont une source de nourriture importante pour de nombreux animaux marins.

« Ces animaux fascinants et bizarres sont de plus en plus abondants dans le vaste et chaud océan Austral, nous cherchons donc à comprendre comment leur présence modifie les écosystèmes marins », a déclaré Michael Stukel, chercheur au Center for Ocean-Atmospheric Prediction Studies de la Florida State University. , aux États-Unis, et professeur associé au Département des sciences de la Terre, des océans et de l’atmosphère.

Image d'une salpe prise lors d'une prospection.

Les salpes vivent dans les océans du monde entier et se nourrissent de phytoplancton. Lorsque sa source de nourriture est abondante, il se multiplie rapidement à l’aide d’un cycle de reproduction inhabituel, formant de grandes fleurs composées de milliers d’organismes.

Ils éliminent le dioxyde de carbone de l’atmosphère en mangeant des algues et en le compactant en minuscules pastilles qui coulent au fond de l’océan. Les salpes sont également une source de nourriture pour certains animaux marins, mais elles ne fournissent pas beaucoup de nutrition.

Le krill est un aliment nutritif pour toutes sortes d’animaux, des petits poissons aux énormes baleines. L’ancienne théorie était que la prolifération des salpes anéantissait le krill, entraînant une plus grande séquestration du carbone mais moins de nourriture pour les organismes marins.

L’étude a révélé, cependant, que les salpes remplacent probablement les minuscules protistes qui ne sont pas une source de nourriture importante pour les grands organismes dans l’océan. Bien que les salpes soient beaucoup plus grandes que ces protistes, elles se nourrissent des mêmes algues microscopiques.

Krill.

Expérimentez avec la créature

Pour comprendre la taille des proies que les salpes mangeaient, des chercheurs de la Florida State University ont construit un réservoir circulaire et l’ont rempli d’eau de mer, de salpes et de leurs proies. Des expériences ont également été menées avec des protistes car savoir que la salpe est susceptible d’être en concurrence avec les protistes et non avec le krill est une raison de repenser le rôle de la prolifération des salpes dans l’écosystème océanique.

« Nos résultats suggèrent que les salpes ne rivalisent même pas vraiment avec le krill. Ils remplaceront les protistes et si cela se produit, il y aura plus de séquestration de carbone. Et probablement un peu plus de disponibilité de nourriture car même si les salpes ne sont pas d’aussi bonnes proies que le krill, elles sont quand même de meilleures proies que les protistes », a expliqué Stukel.

