Un phénomène dévastateur pourrait être une menace pour la planète Terre

Un phénomène inconnu qui semble faire exploser la Terre avec des radiations tous les mille ans environ pourrait être une menace plus dangereuse pour notre planète que les éruptions solaires.

Une étude publiée mercredi dans la revue Proceedings of the Royal Society A a examiné plusieurs arbres à la recherche de pics dans leurs anneaux de tronc pour le carbone 14, un isotope radioactif du carbone dont la présence accrue représente des pics de niveaux de rayonnement sur Terre.

Le résultat de la recherche est qu’il y a eu six « événements Miyake » – ainsi appelés d’après le scientifique japonais qui les a découverts – qui sont d’énormes sursauts de rayonnement cosmique, au cours des 10 000 dernières années, dont le dernier était en 993 CE (Common époque).

« Il y a une sorte de phénomène astrophysique extrême que nous ne comprenons pas et qui pourrait vraiment être une menace pour nous », a déclaré Benjamin Pope, co-auteur de l’étude et astrophysicien à l’Université du Queensland, à l’Australian Broadcasting Corporation.

Avant la recherche, on pensait que les « événements Miyake » étaient causés par de fortes tempêtes solaires qui se produisent normalement au plus fort de 11 ans d’activité des taches solaires dans le cycle solaire. Les scientifiques, cependant, disent avoir découvert que ces pics de rayonnement se produisaient tout au long du cycle solaire, pas seulement pendant son pic de 11 ans.

« Au moins deux, peut-être trois de ces événements ont pris plus d’un an, ce qui est surprenant car cela ne se produira pas s’il s’agit d’une éruption solaire », a déclaré Pope à ABC.

Il est important de rappeler que l’événement de Carrington, la dernière éruption solaire puissante à avoir frappé notre planète, a eu lieu en 1859. À l’époque, il a gravement endommagé l’infrastructure des télécommunications.

Les événements de Miyake auraient été jusqu’à 100 fois plus puissants que Carrington. Si aujourd’hui un événement Carrington serait monumentalement plus dévastateur à cause d’Internet et de la technologie que nous utilisons, imaginez un nouvel événement Miyake.

« [A força desse evento] ne serait pas seulement celle d’une éruption solaire, mais d’éruptions solaires récurrentes qui se reproduisent encore et encore », a expliqué Pope.

Cela peut-il arriver maintenant ?

« L’effet sur l’infrastructure mondiale serait inimaginable. D’après les données disponibles, il y a environ 1 % de chances d’en voir un autre au cours de la prochaine décennie. Ces probabilités sont assez alarmantes et jettent les bases de recherches supplémentaires », a déclaré Pope dans un communiqué de presse.

Les anneaux de tronc d’arbre ont été examinés par un logiciel développé par Qingyuan Zhang, étudiant à l’Université du Queensland. « Lorsque le rayonnement atteint l’atmosphère terrestre, il produit du carbone 14 radioactif, qui filtre l’air, les océans, les plantes et les animaux, et produit un enregistrement annuel du rayonnement des cernes », a-t-il détaillé dans un communiqué.

