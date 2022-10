Le curieux véhicule d’essai de la NASA était essentiel pour que les humains atterrissent sur la Lune

Le programme Artemis a pour objectif de ramener les humains sur la Lune. Mais il y a 58 ans, la NASA a franchi une étape importante en amenant pour la première fois des astronautes sur notre satellite naturel. Le 30 octobre 1964, le Lunar Landing Research Vehicle (LLRV) effectue son vol inaugural.

Le LLRV était un étrange engin volant à « quatre pattes » utilisé pour simuler les alunissages lors de tests effectués ici sur Terre en préparation d’Apollo 11, qui a marqué le premier atterrissage lunaire habité en 1969.

La première personne à essayer de faire décoller l’appareil était le pilote Joe Walker. Pendant le vol, il a atteint une altitude d’environ 3 048 mètres et a plané pendant environ une minute. Il a fait cela deux fois de plus dans la même journée. En tout, il a effectué plus de 30 vols avec le LLRV.

Ces tests ont eu lieu au Dryden Flight Research Center de la NASA à Edwards, en Californie. Cette installation a été rebaptisée Armstrong Flight Research Center en l’honneur de Neil Armstrong, qui a également piloté le Lunar Landing Research Vehicle avant qu’il n’atterrisse sur la Lune et entre dans l’histoire.

Véhicule de recherche d’atterrissage lunaire (LLRV). Image : NASA/Centre de recherche en vol de Dryden

Fonctionnement LLRV

Les véhicules de recherche à décollage vertical, qui utilisaient un seul moteur à réaction, ont été conçus pour simuler très précisément le comportement d’un module lunaire.

Le succès des deux premiers LLRV a conduit à la construction de trois LLTV, une version améliorée de l’appareil, à l’usage des astronautes d’Apollo au Manned Spacecraft Center de Houston, au Texas, un prédécesseur du Johnson Space Center de la NASA. Un LLRV et deux LLTV ont été détruits dans des accidents, mais le système d’éjection du siège a assuré la sécurité du pilote dans tous les cas.

La phase finale de chaque atterrissage d’Apollo était contrôlée manuellement par le commandant de la mission. En raison de problèmes de sélection du site d’atterrissage, le commandant d’Apollo 11, Neil Armstrong, a déclaré que sa mission n’aurait pas réussi sans une formation préalable approfondie avec les LLTV.

Mais, avant même de piloter le LLTV, il était nécessaire de suivre une formation sur hélicoptère. Dans une interview en 2009, l’astronaute Curt Michel a déclaré : « L’hélicoptère était le plus proche en termes de fonctionnalités du module lunaire. Donc, si vous n’aviez pas reçu de formation sur l’hélicoptère, vous saviez que vous ne le feriez pas. Gene Cernan a été le dernier à piloter le LLTV, en 1972, alors qu’il s’entraînait pour devenir le commandant d’Apollo 17.

