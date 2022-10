La créature marine abyssale a un ventre rouge sang et des cils étincelants

Une créature abyssale bizarre et, en même temps, exubérante qui vit entre 300 et 3 000 mètres de profondeur, attire l’attention des chercheurs pour son ventre rouge sang et ses structures ressemblant à des cheveux luisants utilisés pour échapper aux prédateurs.

Bien qu’il ressemble beaucoup à une méduse, l’animal, connu sous le nom de gelée de sang, n’appartient pas au même groupe que les méduses.

Le spécimen a été repéré nageant à 500 m de profondeur par l’équipe du biologiste marin George Matsumoto, expert senior au Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) en Californie.

Selon lui, cette espèce, au nom scientifique Lampocteis cruentiventer, se trouve facilement sur toute la côte de l’océan Pacifique et a également été observée sur la côte atlantique. « Nous voyons cette créature lors de la plupart de nos plongées en ROV. [sigla em inglês para veículo subaquático operado remotamente] donc je dirais qu’ils sont relativement courants », a déclaré Matsumoto au site Web. newsweek.

Techniquement connues sous le nom de cténophores, toutes les gelées en peigne ont huit bandes ou rangées de minuscules structures appelées cils, qui battent en continu, propulsant l’animal dans l’eau. Lorsque la lumière frappe ces cils en mouvement, elle se réfracte de telle manière qu’elle produit un arc-en-ciel étincelant.

Selon Matsumoto, la gelée de rayons de sang représente une famille et un genre de cténophores entièrement indépendants. « Ils sont beaux – mais c’est dans l’œil du spectateur, et je peux être un peu biaisé », a déclaré le chercheur, qui faisait partie d’une équipe de scientifiques qui a décrit l’espèce pour la première fois il y a une vingtaine d’années. « Il est probable qu’il y ait plus d’espèces à découvrir dans ce genre car nous avons vu une certaine diversité dans la coloration et la structure des canaux. »

Le régime alimentaire de ces animaux, qui peuvent atteindre jusqu’à 15 cm de long, n’est pas bien connu, mais les scientifiques savent que de nombreuses créatures des grands fonds que mange cet animal relativement primitif sont responsables de sa bioluminescence.

Bien que leur coloration et leur éclat puissent sembler attrayants pour les prédateurs, il y a une raison derrière l’évolution de ces traits. Le rouge est la première longueur d’onde de la lumière absorbée lorsqu’elle descend dans les profondeurs marines. Ainsi, dans ces régions, la gelée de peigne de sang apparaît noire, ce qui les rend pratiquement invisibles compte tenu de l’obscurité de leur environnement.

En règle générale, la couleur générale de l’animal peut aller du transparent à l’ambre et au rouge foncé. Le ventre, cependant, est toujours rouge sang.

MBARI garde des spécimens de cette créature en captivité, ce qui en fait le premier aquarium américain à exposer cet animal fascinant. « Cela a été un défi car ils sont incroyablement fragiles et sensibles à la température et aux niveaux d’oxygène », a déclaré Matsumoto. « Le fait que l’Aquarium ait pu les exposer en captivité est vraiment exceptionnel. »

