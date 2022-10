« Fontaine de jouvence technologique » : une startup propose une reprogrammation biologique contre le vieillissement

De plus en plus de ressources sont offertes par l’industrie cosmétique et pharmaceutique pour aider à lutter contre le vieillissement. Une startup américaine dédiée au développement de thérapies de prolongation de la vie capables d’arrêter ou d’inverser ce processus est allée plus loin et affirme avoir découvert la « fontaine de jouvence technologique ».

La startup Altos Labs, dédiée à la reprogrammation biologique, promet une « fontaine de jouvence technologique ». Image : Kotin –

Cependant, selon le magazine Examen de la technologie MITsous la responsabilité du Massachusetts Institute of Technology (MIT), si d’une part l’outil représente une avancée incontestable, d’autre part, les effets secondaires sur ceux qui en font l’expérience peuvent être assez regrettables.

Selon Rick Klausner, fondateur et scientifique en chef de la start-up biotechnologique Altos Labs, la société promet un « rajeunissement médical » grâce à la reprogrammation biologique, une méthode utilisée pour réinitialiser l’épigénome de l’ADN, rajeunissant essentiellement les cellules individuelles. Le mauvais côté? Il peut également déclencher une mutation imprévisible dans ces cellules, provoquant un cancer.

Un autre problème avec la méthode est qu’elle ramène les cellules à leur état de cellule souche embryonnaire, perdant ainsi leur identité épigénétique. Et comme leur nom l’indique, les cellules embryonnaires sont typiques des embryons, pas des adultes, ce qui soulève des doutes sur les effets de cette incompatibilité.

Klausner dit que la société a déjà testé la technique sur des souris. D’après ses données non encore publiées, il affirme que la reprogrammation a guéri certains sujets diabétiques et en a sauvé d’autres de doses mortelles d’analgésiques.

Le scientifique garantit que la reprogrammation « partielle » chez la souris contourne la possibilité d’incompatibilité des cellules embryonnaires chez les individus adultes, leur permettant de vivre plus longtemps et en bien meilleure santé. « Vous rajeunissez les cellules, mais vous ne perdez pas leur identité », a-t-il déclaré à MIT Tech.

L’un des partisans de la technologie, David Sinclair, qui dirige un laboratoire de recherche vieillissant à l’Université de Harvard, affirme que cela pourrait permettre aux gens de vivre beaucoup plus longtemps qu’ils ne le font aujourd’hui. « Je prédis qu’un jour, il sera normal d’aller chez un médecin et d’obtenir une ordonnance pour un médicament qui vous ramènera une décennie en arrière », a-t-il déclaré. « Il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas vivre 200 ans. »

Lire la suite:

Des milliardaires parrainent la fontaine de jouvence promise par Altos Labs

En septembre de l’année dernière, le Apparence numérique a rapporté que, parmi les investisseurs d’Altos Labs, figure le fondateur d’Amazon et de Blue Origin, Jeff Bezos.

En plus de lui, le russo-israélien Yuri Milner est également un autre milliardaire attiré par l’entreprise, qui a embauché certains des meilleurs scientifiques du monde offrant de gros salaires et carte blanche dans leur recherche anti-âge.

Bien qu’il existe plusieurs startups de reprogrammation sur le marché, aucune d’entre elles ne bénéficie du soutien financier massif qu’Altos Labs a reçu jusqu’à présent.

Il n’est pas surprenant que les détenteurs des plus grandes fortunes du monde aient intérêt à essayer de vivre le plus longtemps possible – même si, pour cela, ils doivent investir beaucoup d’argent (contrairement à la fameuse phrase d’Iron Man qui dit que « aucune somme d’argent n’a jamais acheté une seconde de temps »).

Et la raison pour laquelle Altos Labs a reçu des contributions aussi importantes est claire : les gens ne veulent pas mourir. Cependant, la portée de l’immortalité reste encore une inconnue. Peut-être un point d’interrogation encore plus effrayant est : qui exactement aura accès à la « fontaine de jouvence technologique » si et quand elle est déverrouillée ?

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !