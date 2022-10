Quelque chose d’effrayant se passe aux confins du système solaire

Juste à temps pour Halloween, les scientifiques ont découvert quelque chose de terrifiant et d’étrange qui se passe aux confins du système solaire : l’héliopause, la frontière entre l’héliosphère (la bulle de vent solaire qui couvre le système solaire) et le milieu interstellaire (la matière entre les étoiles). ) semble s’enrouler et créer des angles obliques de manière inattendue.

Le concept général selon lequel l’héliopause change de forme n’est pas nouveau. Au cours de la dernière décennie, les chercheurs ont déterminé qu’il n’est pas statique. Ils ont fait cette découverte en utilisant les données de Voyager 1 et Voyager 2, les deux seuls engins spatiaux à avoir quitté l’héliosphère à ce jour, ainsi que le satellite Interstellar Boundary Explorer (IBEX) de la NASA, qui étudie les émissions des atomes neutres énergétiques (ENA) qui sont créés lorsque les vents solaires et le milieu interstellaire interagissent.

« Le vaisseau spatial Voyager fournit la seule mesure directe sur place de l’emplacement de ces frontières. Mais seulement à un moment donné dans l’espace et dans le temps », a écrit Eric Zirnstein, physicien de l’espace à l’Université de Princeton, dans un e-mail à Vice. IBEX aide à compléter ces données.

Les scientifiques ont utilisé les données pour créer des modèles qui prédisent comment l’héliopause change. En un mot, les vents solaires et le milieu interstellaire se poussent et se tirent pour créer une frontière en mouvement constant.

Mais des recherches récentes sur l’héliopause ont révélé des données qui contredisent les découvertes précédentes. Sur une période de plusieurs mois en 2014, IBEX a capturé la lueur des ENA qui indiquaient des asymétries dans l’héliopause. L’équipe s’est rendu compte plus tard que ces asymétries étaient incongrues avec les modèles, a noté Vice.

De plus, en examinant les données des voyages Voyager 1 et Voyager 2, les scientifiques ont découvert que l’héliopause avait changé de façon spectaculaire en très peu de temps. Cela aide à expliquer pourquoi il y avait un si grand écart entre les entrées des deux sondes dans l’espace interstellaire, qui se sont produites respectivement en 2012 et 2018. Mais ce genre de mouvement d’héliopause se heurte aussi aux modèles.

Dans un article publié le 10 octobre dans la revue Nature Astronomy, les chercheurs ont qualifié ces divergences de « intrigantes et potentiellement controversées ».

Ils prévoient de continuer à étudier l’héliopause, dans l’espoir d’obtenir plus d’informations de la cartographie interstellaire et de la sonde d’accélération de la NASA, un nouveau satellite amélioré capable de détecter les ENA et dont le lancement est prévu en 2025, a déclaré Zirnstein à Vice.

Via Space.com

Image en vedette : NASA/JPL-Caltech

