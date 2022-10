Un micro-organisme extrêmement rare vu seulement 4 fois fait une nouvelle apparition

Les scientifiques ont réussi un exploit très rare : ils ont vu le microbe légenderea loyezae. Cet organisme microscopique, découvert en 1908, est si difficile à trouver qu’il serait plus susceptible de se rendre sur la Lune que de la voir. L’étude a également examiné plus de 500 micro-organismes.

En étudiant chaque échantillon d’ADN collecté, les chercheurs reconstituent le puzzle de l’évolution et cherchent à démêler le fonctionnement d’un organisme. Par exemple, certains gènes suggèrent comment un être respire ; ou il peut donner des informations sur la position de cet organisme dans la taxonomie (arbre de vie). Il existe d’innombrables autres informations que ces micro-organismes peuvent fournir.

Pour trouver ces microbes, l’équipe a mis deux ans et a envoyé plus d’un millier d’échantillons pour enquête, dans cette recherche. Généralement, ceux qui entreprennent des recherches avec ce type d’échantillon ont une faible variabilité dans les collections d’échantillons, c’est-à-dire qu’ils se concentrent sur peu ou même sur un seul endroit. Des lacs et des étangs ont été fouillés à Varsovie, en Pologne ; sédiments marins en mer du Nord et en Méditerranée au large des côtes italiennes et portugaises ; et les criques de craie dans le Dorset, au Royaume-Uni. Plus de 500 espèces ont été trouvées, y compris des espèces rares et nouvelles.

Bien qu’elles soient abondantes et très anciennes, la science en sait très peu sur ces petites créatures. Il est à noter que les micro-organismes ont été les premiers prédateurs sur Terre et c’est grâce à eux que la vie telle que nous la connaissons aujourd’hui a pu prospérer. Ce sont eux qui ont stimulé l’évolution de l’un dans les premiers âges de l’histoire de la Terre. Comme tous les êtres vivants, ils font aussi partie de la chaîne alimentaire, et leur disparition peut provoquer un grave déséquilibre écologique.

En regardant l’arbre de vie, vous pouvez voir comment les organismes connus sont liés les uns aux autres et comment les microbes constituent la majeure partie de la vie sur Terre. O loyezae C’est un micro-organisme unicellulaire cilié faisant partie du domaine Eukarya, c’est-à-dire des êtres eucaryotes (ils possèdent une caryothèque, la membrane qui sépare le noyau cellulaire du cytoplasme). Pour ce cilié, l’oxygène est mortel, il vit donc dans un milieu aquatique, avec une faible quantité d’oxygène. De nombreux microbes créent des capsules pour se protéger des environnements hostiles à leur survie.

Les micro-organismes sont essentiels à la vie sur Terre

La diversité au sein de ce groupe est gigantesque. Alors que certains ont une vie active, d’autres ont un mode de vie sédentaire. Alors que certains vivent ensemble, d’autres mènent une vie solitaire, ce qui rend la recherche de certaines espèces encore plus difficile. Chacun a sa particularité, ce qui rend ces êtres uniques.

Il serait impossible de vivre sans microbes, après tout, ils sont responsables de la survie de nos écosystèmes et de leur rétablissement après des dommages tels que la pollution ou le changement climatique. Il n’est pas possible de cultiver des aliments sans micro-organismes. Ils nettoient les égouts. Certains sont impliqués dans la production d’antibiotiques et d’autres médicaments. Bref, de nombreuses applications indispensables à la survie.

