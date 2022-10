Les joueurs ont plus de préjugés que la population générale, selon une enquête

La science a confirmé une suspicion que beaucoup de gens avaient à l’égard des joueurs de jeux vidéo : ils ont plus de préjugés que la population en général. Dans une interview donnée par le directeur de l’organisation Prends çaRachel Kowert, la personne qui assume « l’identité joueursemble refléter ce que nous appelons la culture du joueur toxique, qui tend à refléter davantage l’exclusion que l’inclusion – donc des choses comme le racisme, le sexisme et la misogynie.

L’affirmation du réalisateur, qui est également l’auteur principal de l’article, est basée sur trois études qui ont analysé les croyances de centaines de joueurs autoproclamés, qui ont fusionné leurs identités individuelles avec des identités sociales. Cette fusion en ligne est analogue à celle que développent soldats et membres de gangs, une situation difficilement dissociable. « La façon dont la fusion se développe les rend plus sensibles à des comportements plus extrêmes », a déclaré Kowert.

Lire la suite:

La suppression ou la confusion de l’identité individuelle et collective est « une arme à double tranchant », selon les chercheurs. Bien que l’appartenance à un groupe présente des aspects sociaux positifs, les joueurs qui ont participé à l’étude étaient également plus exposés à de nombreux discours de haine et à d’autres types de toxicité que les non-joueurs reconnaîtraient probablement sur des sites comme Reddit et 4chan.

Selon les auteurs, « au pire, les joueurs peuvent être amenés à adopter des croyances extrémistes qui les conduisent sur la voie de la radicalisation ». Dans cette recherche, seules les personnes qui ont joué à « Call of Duty » et d’autres qui ont joué à « Minecraft » ont été prises en compte – et, sans surprise, il s’est avéré que la foule de « Call of Duty » avait tendance à reproduire et à propager des discours plus préjudiciables, que les joueurs de Minecraft .

Image : Joueur dans un jeu de tir à la première personne en ligne. Crédits : Gorodenkoff/

Dans une interview avec Vice, Kowert a associé ce comportement haineux, non pas au jeu et à son contenu en particulier, mais à la communauté dans laquelle la personne est insérée, avec qui elle passe son temps à parler et de quoi, dans l’environnement virtuel, les forums .et discuter.

La recherche sur les actions préjudiciables dans les réseaux est naissante

Le chercheur a souligné que ce domaine de recherche est naissant et c’est pourquoi davantage de personnes doivent se concentrer sur ce sujet afin que le phénomène à l’origine de la formation et de la diffusion de ces groupes préjugés puisse être mieux compris.

De plus, elle souligne l’importance de parler « des jeux qui sont exploités de cette manière, car nous n’avons pas cette conversation et donc nous ne pouvons pas l’adoucir si nous n’avons pas la conversation ». Kowert reconnaît également « que les jeux sont des endroits merveilleux qui ont plus de choses positives à offrir que de choses négatives à tous les niveaux ».

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !