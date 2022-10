Un document OVNI confidentiel sera envoyé au Pentagone la semaine prochaine

Après que le Pentagone a annoncé qu’il accélérerait la réception des signalements d’Objets Volants Non Identifiés (OVNI) et les analyserait plus rapidement, les responsables du gouvernement américain estiment que, dans la plupart des cas, l’explication des phénomènes est beaucoup plus simple qu’on ne l’imaginait.

Selon Le New York Timesjusqu’à lundi prochain (31), les agences de renseignement ont l’intention de remettre au Congrès un document confidentiel qui explique les incidents – jusqu’alors sans réponse – du rapport précédent, qui a été rendu public.

Le journal américain a interviewé des responsables familiers avec l’affaire et liés d’une manière ou d’une autre à l’examen des incidents. Il convient de noter que toutes les personnes ont accepté de parler au véhicule sous couvert d’anonymat.

Selon des informations, certaines apparitions étaient liées à la surveillance chinoise. L’appareil utilisé par eux était relativement commun, avec l’utilisation de drones. Les responsables américains affirment que la Chine a mené ces actions comme un moyen d’en savoir plus sur la formation des pilotes militaires du pays.

Cependant, une grande partie des informations sur les phénomènes non identifiés restent confidentielles, précisément parce qu’ils ne veulent pas que la Chine ou d’autres pays sachent que leurs efforts pour espionner l’armée américaine ont été découverts. Garder le secret, dans ce cas, peut causer des problèmes et donner lieu à des théories du complot sur le gouvernement.

La porte-parole du ministère de la Défense, Sue Gough, a affirmé que le Pentagone a « l’obligation de protéger les informations, sources et méthodes sensibles ». Par ailleurs, elle affirme qu’aucune explication unique ne répond à la plupart des rapports de phénomènes aériens non identifiés.

On ne sait pas encore quand ce rapport sera rendu public. Selon les représentants du gouvernement, la plupart des cas effectivement résolus étaient des ballons ou des activités de surveillance, c’est-à-dire des facteurs liés aux activités terrestres. Une porte-parole du ministère de la Défense a déclaré que « dans de nombreux cas, les phénomènes observés sont classés comme » non identifiés « simplement parce que les capteurs n’ont pas été en mesure de collecter suffisamment d’informations pour faire une attribution positive ».

De plus, de nombreux sceptiques et experts en optique signalent de possibles illusions dans les observations, ce qui peut faire apparaître des objets ordinaires plus rapidement que d’habitude. Les efforts du Pentagone ou des responsables du renseignement pour démystifier les théories sur les extraterrestres ont largement échoué, également en raison du manque d’informations qui pourraient fournir des explications sur les événements dans les vidéos.

Alors que les responsables militaires ont déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y avait aucune preuve que l’une des images montre des visiteurs de l’espace extraterrestre, de nombreux législateurs et leaders d’opinion ignorent ces affirmations. En mai, des responsables du Pentagone ont témoigné sous serment que le gouvernement n’avait pas collecté de matériaux provenant d’atterrissages extraterrestres sur Terre. Pourtant, cette action n’a pas dissuadé les passionnés qui croient aux visites extraterrestres.

Dans le passé, le gouvernement américain lui-même a misé sur les théories du complot pour dissimuler des situations qui ne seraient pas bonnes pour les présidents. Cependant, cette perspective a changé. Les responsables du renseignement ont conclu que l’utilisation des théories du complot comme couverture pour des programmes secrets sème la méfiance envers le gouvernement américain et la paranoïa.

