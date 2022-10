La NASA et l’ESA officialisent un accord pour sauver des échantillons martiens

Depuis février 2021, le rover Persévérance a collecté 14 échantillons de sol de Mars. Ces roches et d’autres que l’équipement parvient à attraper devraient atteindre la Terre en 2033, dans le cadre d’un effort conjoint entre la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA), à travers la mission Retour d’échantillon de Mars (MSR).

Vue d’artiste de la mission Mars Sample Return, prévue pour amener des échantillons de Mars sur Terre en 2033. image : NASA/ESA

La semaine dernière, les agences ont officialisé un accord sur l’utilisation d’un dépôt tubulaire de ces échantillons, ou cache, positionné à Three Forks, une zone située près de la base d’un ancien delta de rivière dans le Jezero Crater, la région d’exploration de Persévérance.

Selon une déclaration de la NASA, des roches soigneusement sélectionnées à la surface de Mars, qui peuvent aider à raconter l’histoire de l’évolution de la planète et même contenir des signes de vie ancienne, sont forées et collectées en double dose, et les échantillons de sauvegarde seront correctement logés. dans cette cachette.

Emplacement du premier dépôt d’échantillons – où le rover Persévérance déposera un groupe de tubes d’échantillons à ramener sur Terre – dans une zone du cratère Jezero appelée Three Forks. Crédits : NASA/JPL-Caltech

Les scientifiques pensent que les matériaux sédimentaires à grains fins du delta – déposés dans un lac qui existait il y a des milliards d’années – sont les plus susceptibles de dire s’il y avait une vie microbienne lorsque le climat sur Mars était très différent de ce qu’il est aujourd’hui.

« Jamais auparavant une collection scientifiquement organisée d’échantillons d’une autre planète n’avait été collectée et remise sur Terre », a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé pour la science au siège de la NASA à Washington. « La NASA et l’ESA ont examiné le site proposé et les échantillons de Mars qui seront déployés dans cette cache dès le mois prochain. Lorsque le premier tube sera positionné en surface, ce sera un moment historique dans l’exploration spatiale.

L’un des échantillons de Mars collectés par le rover Perseverance de la NASA, qui sera amené sur Terre dans le cadre d’une mission minutieusement conçue par l’agence en partenariat avec l’ESA. Image : NASA/JPL-Caltech/ASU

La cache d’échantillons fait partie d’un plan solide pour assurer le succès de la mission. « Le choix du premier gisement sur Mars rend cette campagne d’exploration très réelle et tangible. Nous avons maintenant un endroit où revenir avec des échantillons qui nous attendent là-bas », a déclaré David Parker, directeur de l’exploration humaine et robotique à l’ESA.

En plus des morceaux de roche, le rover Persévérance a également collecté un échantillon atmosphérique et mis de côté trois tubes « témoins ». Ils contiennent certains composants qui aident à identifier une éventuelle contamination du sol pouvant provenir du rover lors des opérations d’échantillonnage.

« Bien qu’une étape importante de la mission ait eu lieu une fois ces tubes éliminés, cela n’indique pas que les explorations ou la collecte d’échantillons du rover sont terminées », a déclaré Ken Farley, scientifique du projet Persévérance, du California Institute of Technology (California Institute of Technology). ). « Ensuite, nous allons au sommet du delta dans une zone qui, d’après les images satellites, semble géologiquement riche, menant des enquêtes scientifiques et collectant davantage de carottes de roche. Retour d’échantillon de Mars aura beaucoup de bonnes choses à apporter.

Dans une autre étape importante, la campagne est entrée dans la phase préliminaire d’achèvement du projet et de la technologie, connue sous le nom de phase B, le 1er octobre. Au cours de cette étape, l’accent est mis sur l’achèvement du développement technologique, le prototypage technique, les évaluations des actifs logiciels et matériels et d’autres activités d’atténuation des risques.

Ce partenariat stratégique NASA-ESA pourrait devenir la première mission à apporter des échantillons d’une autre planète et le premier lancement depuis une surface planétaire autre que la Terre.

En comprenant mieux l’histoire de Mars, les scientifiques pensent qu’il est possible d’améliorer notre compréhension de toutes les planètes rocheuses du système solaire, y compris notre propre monde.

