Le couloir polaire fait chuter la température début novembre

Avez-vous rangé les couvertures et mis les vêtements froids au fond du placard ? Il peut être nécessaire de tout reprendre. Mais juste fin octobre et début novembre ? Donc c’est. Il semble que le temps va changer dans les prochains jours, amenant un temps hivernal typique au printemps. C’est ce que prédisent les services météorologiques, sur la base d’observations d’un phénomène venant du continent antarctique vers l’Amérique du Sud.

La carte indique comment l’oscillation antarctique devrait provoquer des baisses de température dans le centre-sud du Brésil. Image : MetSul

Appelé l’oscillation antarctique ou mode annulaire austral, l’événement ouvre un vaste corridor polaire qui promet de faire baisser les températures en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande également.

Selon le service météorologique MetSul, c’est l’une des principales variables climatiques sous l’équateur, tant pour les précipitations que pour les températures, et se produit en deux phases : positive et négative. Du côté positif, la ceinture de vent qui se forme en Antarctique devient plus intense et plus proche du pôle Sud. Dans le négatif, cette ceinture s’affaiblit et se déplace vers le nord. C’est ce mouvement qui le rend plus froid dans les régions susmentionnées.

« Le même schéma a été observé à la mi-juin de cette année, ce qui a entraîné une fréquence élevée de jours froids au cours du mois, qui était le plus froid de 2022 dans le sud du Brésil. Or, les modèles indiquent qu’à la fin du mois d’octobre, l’Oscillation Antarctique subira une forte baisse, c’est-à-dire que le couloir qui favorise l’avancée de l’air polaire s’ouvrira, ou plutôt, le couloir qui favorise l’avancée de l’air polaire soyez grand ouvert », informe le bulletin MetSul.

La phase négative du phénomène favorise la formation de cyclones extratropicaux, qui ont tendance à se produire plus près de la région sud du Brésil, comme cela a été observé au début du mois, comme l’a rapporté le Apparence numérique. La prévision est que ce froid intense arrivera accompagné d’un centre de basse pression, ce qui pourrait donner lieu à l’un de ces cyclones jusqu’au début de la semaine prochaine.

Lire la suite:

Selon les météorologues, la masse d’air froid est susceptible d’atteindre les États de la région centrale du Brésil, avec la possibilité d’atteindre le sud de la région amazonienne, entraînant des températures complètement anormales pour cette période de l’année dans ces endroits.

« Bien que de nombreuses années aient un froid printanier tardif, et même le gel n’est pas rare en novembre à des altitudes plus élevées dans le sud du Brésil, cette incursion d’air froid, d’après les données du modèle, dépasse la force normalement observée dans les impulsions d’air froid tardif en novembre », ils avertissent.

Pour São Paulo, en plus d’être froide, la pluie est également attendue ce week-end. Image : max.ku –

A São Paulo, octobre devrait se terminer par des orages, selon Climatempo. Des zones d’instabilité en provenance du Mato Grosso devraient atteindre l’ouest et le nord-ouest de São Paulo, tendant à s’étendre davantage tout au long de ce vendredi (28) et provoquant de fortes pluies dans plusieurs régions.

« Le week-end (29 et 30), la présence de gros nuages ​​sur São Paulo stimule les conditions de pluie. Le dimanche des élections, on prévoit des averses isolées à partir de l’après-midi », indique la plateforme.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !