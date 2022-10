L’activité volcanique sur Mars pourrait encore être présente

Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par l’Institut fédéral de technologie (ETH) de Zurich, en Suisse, a analysé un ensemble de plus de 20 tremblements de terre récents détectés par le vaisseau spatial InSight de la NASA sur Mars.

La sonde InSight de la NASA, conçue pour détecter les tremblements de terre sur Mars, a identifié une région d’activité volcanique depuis moins de 50 000 ans. Image : NASA

Ces « marsquakes », comme on les appelle, sont originaires du système Cerberus Fossae – une région constituée d’une série de crevasses relativement profondes dans le sol martien.

A partir des données sismiques recueillies, les scientifiques ont conclu que les tremors à basse fréquence indiquent une source potentiellement chaude qui pourrait s’expliquer par la présence de lave en fusion dans ces cavités, suggérant une activité volcanique récente sur Mars.

Lorsqu’ils ont comparé les données sismiques avec des images d’observation de la même zone, ils ont également trouvé des dépôts de poussière plus sombres non seulement dans la direction dominante du vent, mais dans plusieurs directions autour de Cerberus Fossae.

L’une des fractures qui composent le système Cerberus Fossae. Des fissures traversent des collines et des cratères, indiquant sa jeunesse relative. Image : ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0

« L’ombre la plus sombre de la poussière indique des preuves géologiques d’une activité volcanique plus récente – peut-être les 50 000 dernières années – relativement jeune, en termes géologiques », explique Simon Staehler, chercheur principal à l’ETH Zurich et auteur principal de l’étude, décrite dans un papier publié jeudi (27) dans le magazine Astronomie naturelle.

Comme le souligne le site Web Phys.org, explorer nos voisins planétaires n’est pas une tâche facile. Mars est la seule planète, autre que la Terre, sur laquelle les scientifiques ont réussi à faire atterrir des rovers, des sondes et des drones pour collecter et transmettre des données. Toutes les autres explorations planétaires à ce jour sont basées sur des images orbitales prises par des satellites.

«L’InSight SEIS est le sismomètre le plus sensible jamais installé sur une autre planète», déclare Domenico Giardini, chercheur en sismologie et géodynamique à l’ETH Zurich, en faisant référence à l’instrument. Expérience sismique pour la structure intérieure (Internal Structure Seismic Experiment, en traduction libre). « Il offre aux géophysiciens et aux sismologues la possibilité de travailler avec des données actuelles montrant ce qui se passe sur Mars aujourd’hui, à la fois en surface et à l’intérieur. » Les données sismiques, associées aux images orbitales, garantissent un plus grand degré de confiance pour les inférences scientifiques, selon Giardini.

Mars est un cadre de référence important pour comprendre des processus géologiques similaires sur Terre. La planète rouge est la seule que nous connaissions à ce jour dont le noyau est composé de fer, de nickel et de soufre qui aurait pu supporter un champ magnétique. Les preuves topographiques indiquent également que Mars avait autrefois de vastes étendues d’eau et peut-être une atmosphère plus dense.

Les scientifiques ont déjà découvert que l’eau gelée, bien que sous forme de neige carbonique, existe toujours dans les calottes polaires martiennes. « Bien que des recherches plus approfondies soient nécessaires, les preuves d’un potentiel magma sur Mars sont intrigantes », a déclaré Anna Mittelholz, boursière postdoctorale à l’ETH Zurich et à l’Université de Harvard.

En regardant des images du vaste paysage martien sec et poussiéreux, il est difficile d’imaginer qu’il y a environ 3,6 milliards d’années, Mars était extrêmement vivante, du moins au sens géophysique.

Il a craché des débris volcaniques assez longtemps pour créer la région du mont Tharsis, le plus grand système volcanique de notre système solaire, et le mont Olympe, un volcan presque trois fois plus haut que le mont Everest.

Les tremblements provenant du système Cerberus Fossae – du nom d’une créature de la mythologie grecque connue sous le nom de « chien de l’enfer d’Hadès » qui protège les enfers – suggèrent que Mars n’est pas encore mort.

Selon l’étude, qui a impliqué des scientifiques de l’ETH Zurich, de Harvard, de l’Université de Nantes (France), du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à Paris, du Centre aérospatial allemand (DLR) et du California Institute of Technology (Caltech). , le poids de la région volcanique s’enfonce et forme des fissures parallèles qui poussent la croûte martienne vers l’extérieur, un peu comme les fissures qui apparaissent sur le dessus d’un gâteau pendant qu’il cuit.

Pour Staehler, « il est possible que ce que nous voyons soit les derniers vestiges de cette région volcanique autrefois active ou que le magma se déplace maintenant vers l’est vers le prochain point d’éruption ».

