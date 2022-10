Sextou ! La NASA attrape le soleil « souriant » ; Voir

Et enfin, vendredi est arrivé. Pour beaucoup, le jour le plus attendu de la semaine, où l’on a hâte de finir sa journée de travail pour profiter d’un bon Heureux Heure avec des amis. Et, pour rendre votre « sextou » encore plus heureux, le Apparence numérique apporte une image capturée par le Solar Dynamics Observatory de la NASA qui ne montre rien d’autre que notre Soleil affichant un beau « sourire ».

Au milieu de toutes les turbulences causées par l’activité solaire, provoquant des taches et des renflements à sa surface, appelés la couronne, une heureuse coïncidence montre trois de ces trous coronaux formant un charmant visage souriant. Le disque est sorti mercredi (26).

Image : Observatoire de la dynamique solaire de la NASA

Ce qui se passe ici est connu sous le nom de paréidolie, un phénomène psychologique commun à tous les humains qui amène les gens à reconnaître des images de visages humains ou animaux dans des objets, des ombres, des formations lumineuses et tout autre stimulus visuel aléatoire. C’est une astuce très courante de l’esprit lorsque, par exemple, nous voyons des nuages ​​dans le ciel et identifions des formes familières.

Certains utilisateurs de Twitter aux yeux vifs ont remarqué une certaine ressemblance avec un méchant légendaire bien connu dans les salles dans les années 1980 : le Marshmallow Monster Stay Puff, de la franchise Ghostbusters, les Ghostbusters.

Il y avait aussi ceux qui ont évoqué l’ouverture de la série pour enfants Teletubbies, une émission de télévision britannique produite en partenariat par Bbcun Productions Ragdoll et le canal Découverte Enfants de 1997 à 2001.

Même un rayon de soleil furieux du jeu vidéo Super Mario Bros 3 est resté dans les mémoires.

Et comme Halloween approche, je ne pouvais pas rater une référence.

Quoi qu’il en soit, même s’il ne s’agit que d’une simple illusion d’optique sans aucune implication scientifique, le sourire du roi des étoiles est là, et c’est avec lui que nous vous souhaitons un excellent week-end – et souriant – et que le Soleil continue de sourire dans votre la vie!

