Fuite de méthane dans un pipeline russe : quelles seront les conséquences ?

À la fin du mois dernier, comme l’a rapporté Apparence numériquedes fuites ont été détectées dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui transportent du gaz naturel de la Russie vers les pays de l’Union européenne (UE) à travers la mer Baltique pour produire de la chaleur et de l’électricité.

Le graphique montre la longueur des gazoducs Nord Stream 1 et 2 à travers la mer Baltique. Image : Damnwell Media –

Le gaz naturel est une substance composée d’hydrocarbures qui restent à l’état gazeux dans des conditions atmosphériques normales. Il est essentiellement formé par les hydrocarbures méthane (CH4), avec des teneurs supérieures à 70 %, éthane (C2H6), et, dans de moindres proportions, propane (C3H8), généralement avec des teneurs inférieures à 2 %.

Le gazoduc russe est au centre des tensions diplomatiques entre les pays de la région depuis le début de la guerre en Ukraine, et beaucoup pensent que les récents échecs sont le résultat d’un sabotage de la part de la Russie.

Selon l’Agence danoise de l’énergie (DEA), Nord Stream 1 présente deux points de fuite, l’un au Danemark et l’autre sur le territoire suédois, tandis qu’une autre fuite a été détectée dans la structure de Nord Stream 2, caractérisant ce qui est déjà considéré comme le plus grand rejet de méthane dans l’environnement jamais enregistrée dans l’histoire.

Il y a une dizaine de jours, des chercheurs de l’Université de Göteborg en Allemagne ont décidé d’envoyer trois robots sous-marins sur les sites touchés à des fins de surveillance. Les appareils doivent suivre l’évolution de la chimie et de la vie en mer au fil du temps en raison de la libération massive de méthane. Pour ce faire, ils traverseront la mer et enregistreront des données sur la qualité de l’eau au cours des 15 prochaines semaines.

Risque d’explosion

La fuite étant de nature sous-marine, le risque de catastrophe naturelle est relativement faible, selon le ministère allemand de l’Environnement. Contrairement aux marées noires, qui peuvent affecter la vie marine en peu de temps, les fuites de gaz ne constituent pas une menace prolongée pour les écosystèmes environnants.

L’illustration 3D simule une explosion sous-marine causée par une fuite de gaz. La possibilité d’un sabotage de guerre par la Russie sur les gazoducs Nord Stream, où le risque d’explosion existe toujours, ne peut être écartée, tant que les fuites ne seront pas maîtrisées. Image : Benny Marty –

Selon Gregor Rehder, biogéochimiste marin et océanographe à l’Institut Leibniz pour la recherche sur la mer Baltique, Bien qu’il ne soit pas clair si tout le gaz serait réellement libéré dans l’atmosphère (car une partie est consommée par les bactéries océaniques), l’air contenant plus de 5 % de méthane peut être inflammable, de sorte que le risque d’explosion est réel.

Selon lui, bien qu’il ne soit pas un gaz toxique, le méthane, à fortes concentrations, peut réduire la quantité d’oxygène disponible, étant 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone (CO2, également appelé dioxyde de carbone). « Sur l’impact environnemental, les animaux marins proches du gaz qui s’échappe peuvent être affectés et tués, en particulier les nageurs les plus faibles tels que les méduses », a averti Rehder, dans une interview avec le site Internet. Politique européenne. « Mais les effets à long terme sur l’environnement ne sont pas anticipés. D’après nos connaissances actuelles, je pense que les effets locaux sur la vie marine dans la région sont assez faibles.

Le climatologue de l’Université de Stanford, Rob Jackson, pense qu’il s’agira probablement de la plus grande fuite de gaz jamais enregistrée, en termes de taux. « Des dommages immédiats à la vie marine et à la pêche en mer Baltique, ainsi qu’à la santé humaine, en résulteront également car le benzène et d’autres produits chimiques sont normalement présents dans le gaz naturel », a-t-il déclaré. Nouvelles de CBS.

Les estimations du gaz total dans les conduites qui fuient vont de 150 millions de mètres cubes à 500 millions de mètres cubes.

Kristoffer Böttzauw, directeur de la DEA, a déclaré, lors d’une conférence de presse tenue le lendemain de la détection des fuites, que les fuites s’élèveraient à environ 14 millions de tonnes de CO2, ce qui représente environ 32 % des émissions annuelles du Danemark.

