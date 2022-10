La climatisation protège de la chaleur mais est mauvaise pour la planète : énormes émissions de CO2 en un an

En un an seulement, l’utilisation de la climatisation dans le monde émet 900 milliards de tonnes de CO2 dans l’atmosphère, alimentant la crise climatique.

Les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités humaines représentent le principal moteur du changement climatique, qui se manifeste par une augmentation progressive des températures moyennes et une pléthore de conséquences catastrophiques. Pour nous, l’environnement et la biodiversité. Par exemple, pour se protéger des coups de chaleur et autres maladies liées aux températures élevées, la climatisation est devenue pratiquement indispensable, en raison des vagues continues de chaleur extrême – comme celles de ces derniers mois – et des étés de plus en plus chauds. Après tout, nous connaissons tous les conseils des experts, qui recommandent de ne pas sortir aux heures les plus chaudes de la journée en plein été. Mais l’utilisation de la climatisation a aussi un côté obscur qu’il ne faut pas sous-estimer : elle contribue de manière significative à l’accumulation de CO2 (dioxyde de carbone) dans l’atmosphère, principal gaz à effet de serre et moteur de la crise climatique que nous traversons.

Selon un calcul présenté dans le rapport « The Lancet Countdown on health and climate change : health at the merci of fossil fuels » récemment publié dans la prestigieuse revue scientifique The Lancet, la climatisation en 2020 était responsable de l’émission de 900 milliards de tonnes ( 0,9 gigatonne) de dioxyde de carbone. Une quantité qui est tout sauf négligeable ou inoffensive, surtout si l’on considère le rejet concomitant de particules fines PM 2,5 (c’est-à-dire les particules d’un diamètre égal ou inférieur à 2,5 micromètres). Selon les estimations de l’équipe internationale coordonnée par le professeur Marina Romanello – professeur à l’Institute for Global Health de l’University College de Londres – la climatisation a causé la mort d’environ 24 000 personnes en 2020. Un véritable massacre silencieux, déclenché depuis le devons nous protéger de la chaleur extrême que nous catalysons nous-mêmes par les émissions. Un cercle vicieux qui ne peut être rompu que par des interventions ciblées, rapides et drastiques au niveau infrastructurel et énergétique.

Les auteurs de l’étude précisent que seulement 27 % des centres urbains sont classés comme modérément verts ou mieux. Les arbres, comme on le sait, aident à contrôler et à réduire la chaleur urbaine, donc avoir plus d’espaces verts dans les villes aiderait à réduire le besoin d’utiliser trop de climatisation ou pendant trop longtemps, limitant les émissions de CO2 et les particules mortelles qui en résultent. Le vert augmente également la qualité de l’air, absorbe le dioxyde de carbone et améliore également notre santé physique et mentale. De multiples études menées pendant la pandémie de COVID-19 (et au-delà) ont montré qu’avoir une maison avec vue sur la nature est bon pour l’esprit et le corps.

Mais face aux canicules meurtrières, la climatisation reste un bouclier indispensable pour de nombreuses personnes. On estime que jusqu’à 4 milliards de personnes exposées au stress thermique ne disposent pas d’un système de réfrigération interne pour se protéger. Selon les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), en 2020, environ un tiers des ménages dans le monde avaient accès à la climatisation, soit une augmentation de 66 % par rapport à 2000. Mais le reste, en particulier les plus exposés à la chaleur extrême dans les zones les plus défavorisées régions de la planète, ils ne peuvent pas y accéder de toute façon. C’est un problème car de toutes les catastrophes naturelles, comme le précise The Lancet, les vagues de chaleur causent le plus grand nombre de décès, notamment chez les personnes âgées, celles souffrant de maladies cardiovasculaires et vivant dans des conditions précaires. Un équilibre doit être trouvé car, comme précisé, la climatisation catalyse la chaleur urbaine, augmente la pollution de l’air et est très énergivore, catalysant les émissions de CO2. Pour les experts il faut donc passer d’une refonte urbaine complète – augmentation des espaces verts et bassins d’eau précités – et améliorer significativement l’efficacité énergétique des bâtiments publics et privés.