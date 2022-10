Un fossile d’escargot découvert avec des cheveux préservés

Une nouvelle espèce d’escargot terrestre a été découverte dans une mine située dans la vallée de Hukawng au Myanmar. Fait intéressant, le mollusque est conservé dans un morceau d’ambre, qui est formé d’un mélange de plusieurs résines solubles avec une autre substance, insoluble et bitumineuse, vieille d’environ 99 millions d’années.

Cet escargot a une coquille couverte de poils courts et hérissés le long de sa marge. L’article produit sur cette découverte souligne que la présence de fourrure a pu offrir un avantage évolutif aux mollusques. Malgré la particularité, ce n’est pas la seule espèce qui a de la fourrure sur ses coquilles.

Selon la chercheuse Adrienne Jochum, de l’Institut de recherche Senckenberg, du Muséum d’histoire naturelle de Francfort et du Muséum d’histoire naturelle de Berne, « il s’agit déjà de la sixième espèce à carapace poilue. [da família] Cyclophoridae, un groupe d’escargots terrestres tropicaux trouvés à ce jour, trouvés dans l’ambre mésozoïque », a-t-il écrit dans une note.

Grâce à la microscopie classique et à la microtomographie CT, les chercheurs ont pu visualiser les poils de la carapace de cette nouvelle espèce, appelée Archaeocyclotus brevivillosus. Ces poils sont très fins, mesurant de 0,1 à 0,2 millimètres de longueur ; l’escargot mesure 2,6 centimètres de long, 2,1 centimètres de large et 0,9 centimètres de haut.

Image : Photo de 99 millions d’ambre contenant Archaeocyclotus brevivillosus sp. Nov. Crédits : Senckenberg

Selon le chercheur, le nom de l’animal fait référence à sa caractéristique capillaire. Les mots latins « brevis » signifient court ou petit, et « villōsus » indique poilu ou hirsute, un nom apparemment très approprié pour le petit animal.

D’autres escargots ont aussi de la fourrure sur leurs coquilles.

L’équipe responsable de cette étude a découvert que ces poils sont formés par la couche protéique supérieure de la coquille, appelée périostracum. Cependant, la présence de cette couche n’a pas surpris les chercheurs, car la fourrure est commune à plusieurs familles d’escargots terrestres, dont les escargots Polygyridae.

Parmi les avantages évolutifs attribués à la présence de poils chez les escargots figurent la capacité d’adhérer à certaines surfaces, telles que les feuilles et les tiges; la régulation thermique, car elle laisse passer et diffuser les gouttelettes à travers la carapace ; camouflage contre les attaques d’oiseaux et de prédateurs; et même, à ne pas exclure, son influence sur la sélection sexuelle.

