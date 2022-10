Mars : la mission InSight de la NASA détecte un impact stupéfiant de météoroïde avec la planète

Le vaisseau spatial InSight de la NASA a enregistré un tremblement de terre de magnitude 4 sur l’échelle de Richter le 24 décembre 2021 sur Mars, mais les scientifiques n’ont découvert que plus tard la cause de ce tremblement de terre : une frappe de météoroïde, estimée être l’une des plus importantes jamais vues sur Mars depuis le début de la NASA. explorer le cosmos, a déclaré l’agence dans un communiqué.

De plus, le météoroïde a creusé des blocs de glace de la taille d’un rocher enterrés plus près que jamais de l’équateur martien – une découverte qui a des implications pour les futurs plans de la NASA d’envoyer des astronautes sur la planète rouge.

Les scientifiques ont déterminé que le tremblement de terre résultait d’un impact de météoroïde lorsqu’ils ont analysé les images avant et après du MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) et ont repéré un nouveau cratère.

Offrant une occasion rare de voir comment un impact majeur a secoué le sol sur Mars, l’événement et ses effets sont détaillés dans deux articles publiés jeudi dans la revue Science.

On estime que le météoroïde a mesuré de 5 à 12 mètres – assez petit pour brûler dans l’atmosphère terrestre, mais pas dans la fine atmosphère de Mars, qui n’est que de 1% aussi dense que celle de notre planète.

L’impact, dans une région appelée Amazonis Planitia, a créé un cratère d’environ 150 mètres de diamètre et 21 mètres de profondeur. Une partie du matériau éjecté par l’impact a volé jusqu’à 37 kilomètres.

Le diamètre du nouveau cratère de Mars atteint 150 mètres (Image : NASA/JPL-Caltech/University of Arizona)

Avec des images et des données sismiques documentant l’événement, on pense qu’il s’agit de l’un des plus grands cratères jamais vus se former dans le système solaire. Il existe de nombreux cratères plus grands sur la planète rouge, mais ils sont beaucoup plus anciens et sont antérieurs à toute mission sur Mars.

« Il est sans précédent de trouver un nouvel impact de cette taille », a déclaré Ingrid Daubar de l’Université Brown, qui dirige le groupe de travail sur les sciences de l’impact d’InSight. « C’est une période passionnante de l’histoire géologique et nous devons en être témoins. »

InSight proche de sa « mort »

InSight a vu sa puissance diminuer considérablement ces derniers mois en raison de la poussière qui se dépose sur ses panneaux solaires. Le vaisseau spatial devrait s’arrêter dans les six prochaines semaines, mettant fin à la mission.

InSight étudie la croûte, le manteau et le noyau de la planète. Les ondes sismiques sont essentielles à la mission et ont révélé la taille, la profondeur et la composition des couches internes de Mars. Depuis l’atterrissage du rover en novembre 2018, InSight a détecté 1 318 tremblements de terre, dont plusieurs causés par des impacts de météoroïdes plus petits.

Mais le tremblement de terre résultant de l’impact de décembre dernier a été le premier observé à avoir des ondes de surface – une sorte d’onde sismique qui ondule le long du sommet de la croûte d’une planète.

Le deuxième des deux articles scientifiques liés au grand impact décrit comment les scientifiques utilisent ces ondes pour étudier la structure de la croûte de Mars.

L’image MRO montre avant et après le site du crash sur Mars (Image : NASA/JPL-Caltech/Université de l’Arizona)

Histoire du nouveau cratère sur Mars

Fin 2021, les scientifiques d’InSight ont signalé au reste de l’équipe qu’ils avaient détecté un tremblement de terre majeur le 24 décembre. Le cratère a été repéré pour la première fois le 11 février 2022 par des scientifiques travaillant sur le MSSS (Malin Space Science System), qui a construit et exploite deux caméras à bord du MRO.

La caméra contextuelle (CTX) fournit des images en noir et blanc à résolution moyenne, tandis que le Mars Color Imager (MARCI) produit des cartes quotidiennes de la planète entière, permettant aux scientifiques de suivre les changements climatiques à grande échelle tels que la récente tempête de poussière régionale qui encore réduit l’énergie solaire d’InSight.

La zone d’explosion de l’impact était visible dans les données MARCI, ce qui a permis à l’équipe de définir la période de 24 heures au cours de laquelle l’impact s’est produit. Ces observations étaient corrélées avec l’épicentre sismique, démontrant de manière concluante qu’un impact météoroïde a causé le grand tremblement de terre du 24 décembre.

« L’image d’impact ne ressemblait à aucune de celles que j’avais vues auparavant, avec le cratère massif, la glace exposée et la zone de souffle spectaculaire préservée dans la poussière martienne », a déclaré Liliya Posiolova, qui dirige le groupe des sciences et opérations orbitales sur Mars au MSSS. « Je n’ai pas pu m’empêcher d’imaginer ce que ça a dû être d’être témoin de l’impact, de l’explosion atmosphérique et des débris éjectés à des kilomètres. »

Établir la vitesse à laquelle les cratères apparaissent sur Mars est essentiel pour affiner la chronologie géologique de la planète. Sur les surfaces plus anciennes, comme celles de Mars et de notre Lune, il y a plus de cratères que sur Terre ; sur notre planète, les processus d’érosion et la tectonique des plaques effacent les caractéristiques plus anciennes de la surface.

De nouveaux cratères exposent également des matériaux sous la surface. Dans ce cas, de gros morceaux de glace dispersés par l’impact ont été vus par la caméra couleur HiRISE (High-Resolution Imaging Science Experiment) du MRO.

La glace souterraine sera une ressource vitale pour les astronautes, qui pourront l’utiliser pour une variété de besoins, y compris l’eau potable, l’agriculture et les propulseurs de fusée. La glace enfouie n’a jamais été vue aussi près de l’équateur martien, qui, en tant que partie la plus chaude de Mars, est un endroit attrayant pour les astronautes.

Image en vedette : NASA/JPL-Caltech/Université de l’Arizona

