Les victimes d’intimidation sont plus susceptibles de croire aux théories du complot

Les personnes victimes d’intimidation au travail sont plus susceptibles de croire aux théories du complot. Selon l’article, les expériences d’intimidation et la croyance dans les théories du complot ont des facteurs psychologiques en commun, tels que des sentiments de paranoïa, ils sont donc étroitement liés.

Pour mieux comprendre les résultats de cet article des chercheurs des universités de Nottingham et Paris Nanterre, il faut déterminer quelles sont ces théories : ce sont « des explications à des événements importants impliquant des complots secrets de groupes puissants et malveillants ». Ces «explications» peuvent être attribuées à divers domaines et figures d’autorité tels que les scientifiques, les médecins et même le patron sur le lieu de travail.

Professeur et directeur de recherche Dr. Daniel Jolley a déclaré que « les expériences d’intimidation peuvent avoir un impact significatif sur la victime de plusieurs manières », parmi lesquelles la croyance aux théories du complot. « Nous pensons que les victimes d’intimidation peuvent trouver les théories du complot attrayantes parce que les expériences d’intimidation contrecarrent les facteurs psychologiques exacts, tels que l’impuissance », a-t-il ajouté.

Deux études ont déjà été réalisées sur le sujet. La première enquête a recueilli les expériences de 273 personnes à partir d’une gamme d’actes négatifs et a démontré que les expériences d’intimidation au travail étaient positivement associées aux croyances complotistes. Les résultats ont mis en évidence une relation « symbiotique », dans laquelle l’un stimule l’autre.

Image : Concept de complot en anglais. Crédits : Krasimira Nevenova/

Lors du deuxième examen, 206 participants ont été invités à s’imaginer dans un environnement de travail intimidant ou accueillant. Ceux qui ont imaginé la première situation ont signalé une plus grande tendance à faire confiance aux théories du complot.

La pandémie de Covid-19 et les théories du complot

Face au scénario rencontré lors de la pandémie de Covid-19, le Dr. Jolley a mis en garde contre la façon dont les théories du complot pourraient se propager et s’emparer des gens. Il y avait beaucoup de nouvelles dans ce sens qui circulaient et gagnaient en force, notamment à propos des vaccins. « Notre travail montre comment ces croyances peuvent mobiliser les gens de manière préjudiciable à la société. »

Il souligne que comprendre comment ces croyances complotistes se forment est essentiel. « Si nous pouvons aller à la racine des facteurs qui les influencent, nous pouvons développer des moyens de les gérer. Nous recommandons que les prochaines étapes consistent à développer des outils pour aider les victimes à essayer d’éviter le lien entre l’intimidation et la théorie des complots.

