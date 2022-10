Lampe torche dans les yeux ? Un homme adopte un look cyberpunk après une maladie

Les implants bioniques de membres et d’organes sont courants dans la fiction, en particulier dans le genre cyberpunk. Dans la vraie vie, le sujet progresse encore lentement, peu de projets de ce type étant réellement appliqués de manière concrète. Cela n’a cependant pas empêché l’ingénieur Brian Stanley de mettre une lampe de poche dans son œil.

C’est arrivé après un accident. Sur TikTok, l’Américain a expliqué avoir perdu son œil suite à un cancer, puis il a eu l’idée d’adopter le look inspiré du personnage principal de « The Terminator ».

Brian explique que l’implant, en plus d’apporter le look cyborg, a quelques avantages comme trouver des objets dans le noir ou lire un livre. La puissance de la lumière est capable d’éclairer une pièce entière, mais elle peut aussi être dirigée, pour n’éclairer qu’une partie précise.

L’oeil de Brian Stanley (Image: TikTok)

Selon son utilisateur, qui a également développé l’équipement, il est totalement sûr, étant en titane et ne pouvant pas chauffer sur la tête de son utilisateur. Ce dernier fait est extrêmement pertinent étant donné que la lampe de poche est en contact direct avec la peau de l’utilisateur. Malgré cela, l’objet n’a été créé par aucune entreprise de prothèses, ces données ne sont donc pas confirmées.

La puissance utilisée, selon lui, ne représente encore que la moitié de ce que l’équipement peut supporter, mais il veille à rester en sécurité. « La sécurité est primordiale, mais je vais travailler pour qu’à terme, je puisse utiliser toute la puissance de la lampe de poche », a déclaré l’ingénieur sur les réseaux sociaux.

De plus, l’œil bionique peut être personnalisé. L’utilisateur a déjà montré plusieurs modifications, personnalisant l’élève à des dates commémoratives pour obtenir un nouveau look. « Ma lampe de poche oculaire peut être allumée et éteinte via un capteur de présence. Cela rend le jeu beaucoup plus intéressant, car je n’ai pas besoin de toucher à quoi que ce soit pour qu’il commence à fonctionner instantanément et cela effraie invariablement beaucoup de gens », a ajouté Stanley dans une publication récente.

