Météorite? Un rocher s’effondre sur le toit d’une maison en Inde

Une famille de la ville de Pilibhit, dans le nord de l’Inde, a eu une terrible frayeur cette semaine lorsque le toit de sa maison s’est effondré alors que ce qu’elle croyait être une météorite est tombée.

Le banquier à la retraite Sunil Gupta, un habitant de la résidence, a déclaré au journal Temps indien que le rocher est tombé dans la nuit de lundi (24), provoquant une forte détonation et endommageant la structure métallique qui supportait la dalle et un mur voisin.

Le lendemain matin, lorsque les habitants ont vu la pierre, qui pesait environ 14 kg, elle était encore chaude, environ sept heures après l’incident.

On ne sait pas encore si l’objet est vraiment une météorite, mais les experts consultés n’ont pas exclu l’hypothèse, car il est assez courant que des roches spatiales tombent n’importe où sur Terre, même sur des bâtiments, comme c’était le cas.

Cela se produit lorsque, selon la vitesse et l’angle d’entrée, un météoroïde ou un astéroïde est suffisamment gros pour frapper les couches les plus denses de l’atmosphère. Dans de tels cas, il forme une boule de feu dans le ciel – ce que nous appelons un météore – se terminant généralement par un événement explosif.

« Si l’objet (météoroïde ou astéroïde) est vraiment gros, il peut résister au passage atmosphérique et atteindre le sol en morceaux de tailles différentes, qu’on appelle des météorites », précise le chroniqueur de la Apparence numérique Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie (APA), membre de la Société Brésilienne d’Astronomie (SAB), directeur technique du Réseau Brésilien d’Observation des Météores (BRAMON) et coordinateur régional (Nord-Est) de l’Asteroid Day Brazil. « Ils sont une source importante de recherche scientifique, car ils nous apportent des fragments d’astéroïdes, de comètes et, dans de rares cas, même d’autres planètes ou la Lune. »

Le plus gros objet de fer naturel connu sur Terre est une roche connue sous le nom de météorite Hoba, découverte dans la ville du même nom, en Namibie, en 1920. Pesant environ 55 tonnes, il s’agit d’une monstrueuse « brique » si grosse et massive , qui n’a jamais été déplacé de l’endroit où il a été trouvé.

La plus grosse roche spatiale jamais tombée sur Terre, connue sous le nom de météorite Hoba. Image : Eugen Zibiso –

On pense que la météorite Hoba est tombée à une vitesse incroyable sur notre planète il y a près de 80 000 ans. Il est assez inhabituel en ce qu’il est plat en haut et en bas, ce qui l’a peut-être fait rebondir dans la haute atmosphère de la même manière qu’une pierre plate lorsqu’elle tombe dans l’eau.

