Les arbres millénaires peuvent aider à détecter les éruptions solaires

Une étude a mis en évidence un fait curieux sur les arbres : ils ont un énorme potentiel pour prédire les éruptions solaires, un phénomène astrophysique jusqu’ici imprévisible qui peut être dévastateur.

Des scientifiques de l’Université du Queensland, dirigés par le Dr. Benjamin Pope, a appliqué, dans l’étude, des statistiques de pointe aux données d’arbres millénaires, pour découvrir comment ces plantes agissent sur le rayonnement émis par ces «tempêtes» solaires, qui se produisent une fois tous les mille ans, et sont également connues sous le nom d’événements de Miyake.

Selon Pope, obtenir plus d’informations et découvrir des moyens de détecter ce phénomène astrophysique aidera l’humanité à se préparer à son apparition, qui pourrait être catastrophique. « Si l’un de ces [fenômenos] Si cela se produisait aujourd’hui, cela détruirait la technologie, y compris les satellites, les câbles Internet, les lignes électriques longue distance et les transformateurs. L’effet sur l’infrastructure mondiale serait inimaginable », a affirmé le chercheur.

L’étudiant en mathématiques de l’institution, Qingyuan Zhang, considéré comme le premier auteur de l’étude, était responsable de la création du logiciel utilisé pour analyser toutes les données disponibles sur les cernes des arbres.

Image : Éjection de masse coronale. Crédits : Miguel Claro

Zhang est parti de l’hypothèse suivante : s’il est possible d’estimer l’âge d’un arbre à partir de ses cernes, pourquoi ne pas essayer d’identifier des événements cosmiques qui remontent à des milliers d’années dans ces structures ? « Lorsque le rayonnement atteint l’atmosphère, il produit du carbone radioactif 14, qui se fixe dans les plantes, les animaux et dans l’océan, et finit par produire un record annuel de rayonnement dans les cernes des arbres », a souligné l’étudiant.

À partir de ces informations, l’équipe a modélisé le cycle mondial du carbone pour reconstruire ce processus sur une période de 10 000 ans afin de mieux comprendre l’ampleur et la nature des événements Miyake. Jusqu’à présent, la théorie souligne que ces événements sont des éruptions solaires géantes.

Dans certains cas, les éruptions solaires peuvent rester imprévisibles

Cependant, Zhang a déclaré que les résultats trouvés sur les arbres « ne sont pas corrélés avec l’activité des taches solaires, et certains durent en fait un an ou deux. Au lieu d’une seule rafale ou explosion instantanée, ce que nous pouvons observer est une sorte de « tempête » ou d’explosion astrophysique. »

Pope affirme que cette incertitude sur les événements astrophysiques et la possibilité – dans ce cas, l’impossibilité – de prédiction est inquiétante. « Sur la base des données disponibles, il y a environ 1% de chances que nous en voyions un autre au cours de la prochaine décennie. Mais nous ne savons pas comment le prévoir ni quels dommages cela pourrait causer. Ces probabilités sont assez alarmantes et jettent les bases de recherches ultérieures. »

