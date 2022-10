Hubble découvre un « trou de serrure » dans l’espace

Une image fascinante prise par le télescope spatial Hubble montre une crevasse dans l’espace qui ressemble à un énorme trou de serrure. En fait, il s’agit d’une cavité présente dans une nébuleuse par réflexion, un phénomène généré par des débris produits par la naissance d’étoiles – en l’occurrence, un petit système stellaire appelé V380 Orionis.

Un « trou de serrure » cosmique repéré dans la Constellation d’Orion par Hubble. Image : ESA/Hubble & NASA, ESO, K. Noll

Comme son nom l’indique, ce système se trouve dans la constellation d’Orion, et la nébuleuse par réflexion, appelée NGC 1999, se trouve à environ 1 350 années-lumière de la Terre, non loin de la célèbre nébuleuse d’Orion.

D’après le site Alerte scientifiquecet espace au milieu de l’objet céleste est en fait une partie vide de l’espace, bien que les astronomes aient initialement pensé qu’il s’agissait d’un globule de Bok : un nuage dense et froid composé de gaz, de molécules et de poussière qui semble bloquer la lumière du fond.

Autour du trou, on peut voir un nuage de poussière réfléchissant la lumière de l’étoile V380 Orionis, qui est visible près du centre du trou de serrure cosmique, d’où le nom de nébuleuse par réflexion.

« C’est comme un brouillard qui tourne en spirale autour d’un réverbère », décrit un communiqué de la NASA, qui indique que la raison du gigantesque espace au milieu du nuage est inconnue.

Ayant été capturé pour la première fois par le Caméra planétaire à champ large 2 de Hubble en 1999, l’image a fait l’objet d’observations de suivi d’autres télescopes, dont l’observatoire spatial Herschel de l’Agence spatiale européenne (ESA).

Lire la suite:

Bien plus que révéler de belles images du cosmos, Hubble aide depuis plus de 30 ans les astronomes à approfondir leur compréhension de l’Univers, apportant de nombreuses et précieuses informations scientifiques.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !