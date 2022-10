Une grenouille plus petite qu’un sou est découverte dans la forêt atlantique

A Rio de Janeiro, des chercheurs ont trouvé une aiguille dans une botte de foin – ou presque. Au milieu de l’immensité de la forêt atlantique à Nova Friburgo, une ville du centre de Rio de Janeiro, des écologistes ont découvert une nouvelle espèce de grenouille de la taille d’un sou.

Les mâles de l’espèce clarissa pingo-de-ouro atteignent 9,6 mm, tandis que les femelles ne dépassent pas 11 mm. Image : José Pombal Jr/Université d’État de Rio de Janeiro (UERJ)

Scientifiquement nommé d’après Brachycéphale clarisse, en hommage à la chercheuse et professeure de l’institution, Clarissa Canedo, spécialiste des amphibiens brésiliens, la grenouille a reçu le surnom populaire de pingo-de-ouro-clarissa. Leurs différentes couleurs ont retenu l’attention des chercheurs.

« Il a un ventre jaune, des taches rouges sur le corps et une marque en forme de ‘X’ sur le dos », révèle le chercheur José Pombal Jr, conservateur des amphibiens au Musée national de l’Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ), a des auteurs de l’étude qui décrit la nouvelle espèce, publiée dans la revue Ichtyologie et herpétologie.

Une nouvelle espèce de grenouille découverte dans la forêt atlantique du centre de Rio de Janeiro a un ventre jaune et des taches rougeâtres sur son corps. Image : José Pombal Jr/Université d’État de Rio de Janeiro (UERJ)

Les petits amphibiens connus sous le nom de pingo-de-ouro, grenouille-puce ou grenouille-citrouille vivent dans la forêt atlantique de Serra do Mar et Serra da Mantiqueira. Beaucoup d’entre eux sont de couleurs vives, signalant la présence d’une neurotoxine incroyablement puissante dans leur peau qui est mortelle pour leurs prédateurs.

Au cours d’une étude écologique plus approfondie menée par des chercheurs de l’Université d’État de Rio de Janeiro (UERJ) dans la région de Nova Friburgo, les premiers spécimens de cette nouvelle espèce ont été trouvés, qui est le 38e du genre Brachycéphale.

Selon les scientifiques, la clarissa golden pingo ne passe pas par le stade larvaire (têtard), comme la plupart des grenouilles du monde. « Il est né de cette façon, comme une grive miniature, et il mesure jusqu’à 9,6 mm dans le cas des mâles et près de 11 mm dans le cas des femelles », a déclaré Pombal Jr. dans une interview avec G1. « En fait, l’anatomie de ces minuscules animaux défie la science, et nous avons essayé de comprendre un peu plus pourquoi ils sont de cette taille. »

Il souligne que les scientifiques se préoccupent de la préservation de cette nouvelle espèce et d’autres dans la même région. « Nous devons avoir une idée de ce que sont les espèces et où elles se trouvent afin de définir des zones de conservation prioritaires. La perte de toute population de ces petites grenouilles indiquerait peut-être l’extinction complète de l’espèce, ce qui est assez grave. Notre objectif est précisément d’empêcher que cela ne se produise.

Pour arriver à la conclusion qu’il s’agissait d’une nouvelle espèce, l’équipe a étudié la morphologie externe de l’amphibien et réalisé une analyse moléculaire et une ostéologie de l’animal.

