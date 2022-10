Parce que le changement climatique nous expose à un risque accru de maladies infectieuses

Ceci est mis en évidence par les données du rapport mondial 2022 de The Lancet qui montre comment la probabilité de transmission de nombreuses infections (y compris les maladies à transmission vectorielle telles que les moustiques) est grevée par l’augmentation mondiale des températures.

Les changements climatiques dus à la hausse mondiale des températures affectent également la propagation des maladies infectieuses. En témoignent les données du VII rapport mondial publié par Le Lancet « Compte à rebours sur la santé et le changement climatique » qui a fourni des preuves claires des multiples impacts de la crise climatique sur la santé des personnes et de notre planète, exacerbés par les implications sanitaires, sociales et économiques de la pandémie de Covid-19, le conflit en Ukraine, la crise mondiale de l’énergie et du coût de la vie. « Le changement climatique continue de croître sans relâche – met en garde le rapport – et la dépendance aux énergies fossiles pèse sur les impacts sanitaires de ces crises.

Changement climatique et propagation des maladies infectieuses

En plus d’augmenter la fréquence et l’intensité des vagues de chaleur et des phénomènes météorologiques extrêmes, le changement climatique est « entraînant des variations dans la répartition géographique des maladies infectieuses sensibles au climat» souligne le rapport qui, dans la partie relative aux risques sanitaires, met en lumière la relation dangereuse entre la propagation des maladies infectieuses (y compris celles transmises par des virus vecteurs comme les moustiques) et les données sur les températures, les précipitations et la population.

Les eaux côtières deviennent plus propices à la transmission des pathogènes Vibrio ; le nombre de mois propices à la transmission du paludisme a augmenté de 31,3 % dans les zones montagneuses des Amériques et de 13,8 % dans les zones montagneuses d’Afrique de 1951-60 à 2012-21, et la probabilité de transmission de la dengue a augmenté de 12 % dans la même période. La coexistence des épidémies de dengue avec la pandémie de Covid-19 a entraîné une pression aggravée sur les systèmes de santé, des diagnostics erronés et des difficultés à gérer les deux maladies dans de nombreuses régions d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Afrique ».

Ces augmentations, précisent les experts, sont motivées par la soi-disant « aptitude climatique à la transmission des maladies infectieuses », ou plutôt par la capacité des nouvelles conditions à faciliter la propagation et la prolifération des agents pathogènes et de leurs vecteurs même dans des contextes environnementaux où auparavant la croissance et leur expansion n’étaient pas favorisées par le climat. « Arbovirus – ou tous ces agents pathogènes transmis par les moustiques, ndlr – ils se sont propagés rapidement au cours des deux dernières décennies et la moitié de la population mondiale vit désormais dans des pays où la dengue est présente« .

Changement de l’aptitude climatique pour les maladies infectieuses / The Lancet

Le rapport retrace le nombre de reproduction de base (R0) des maladies infectieuses transmises par les moustiques, comme les arbovirus dengue, Zika et chikungunya : en moyenne, au niveau mondial, sur la période 2012-21, le R0 a augmenté de 11,5 % pour la transmission de la dengue par les moustiques Aedes aegypti et 12,0 % par Aedes albopictus; de 12,0 % pour la transmission du chikungunya par A. albopictus et 12,4% pour la transmission du Zika par A. aegyptipar rapport aux années 1950. Le nombre de mois pendant lesquels la transmission de ces arbovirus peut avoir lieu est également en augmentation, qui de 2012 à 2021 a augmenté en moyenne d’environ 6 % par rapport aux années 1950.

D’autre part, à propos des bactéries Vibrio non cholériques, qui survivent dans les eaux saumâtres et peuvent provoquer une gastro-entérite en cas d’ingestion dans des aliments contaminés et des infections de plaies potentiellement mortelles en cas de contact direct avec de l’eau contaminée, le rapport souligne comment la zone côtière peut favoriser la prolifération de ces agents pathogènes dans la Baltique est passé de 47,5 % sur la période 1982-89 à 86,3 % sur la période 2014-2021 ; de 30,0 % à 57,1 % dans le nord-est des États-Unis ; et de 1,2 % à 5,7 % dans le nord-ouest du Pacifique.

Par ailleurs, 4,3 % des eaux côtières des latitudes nord (40-70 ° N) avaient des températures adaptées à Vibrio en 2014-21 par rapport à 1982-89, 2021 s’avérant être la deuxième année la plus appropriée jamais enregistrée (11,3 % de la zone côtière adaptée), rendant les eaux saumâtres à ces latitudes de plus en plus propices à la transmission de Vibrio « .

Les conditions climatiques favorisent également la survie des Vibrio cholerae dans les eaux naturelles, en maintenant un réservoir environnemental et en favorisant sa diffusion. Le rapport estime que 3,5 % supplémentaires des eaux côtières mondiales sont devenues éligibles à la transmission du choléra entre 2003 et 2005.

En réponse à un réchauffement climatique moyen de 1,1°C par rapport à la moyenne préindustrielle et, plus précisément, aux changements climatiques qui modifient le schéma de transmission des maladies infectieuses, les experts demandent de toute urgence aux gouvernements « une approche unifiée et cohérente pour créer des solutions équitables pour tous » aussi bien que « accélérer » leur candidature »pour prévenir les effets dévastateurs sur la santé d’un monde qui se réchauffe« . Seulement par « des mesures d’adaptation transformatrices, proactives et efficaces pour gérer l’inévitable réchauffement climatique, réduire l’exposition et les vulnérabilités et accroître la résilience« Il sera donc possible d’offrir un avenir plus sain et plus sûr pour tous.