La crise climatique détruit les récoltes et condamne des centaines de millions de personnes à la famine

Dans le monde, 800 millions de personnes souffrent de la faim, un chiffre qui ne cesse de s’aggraver en raison du changement climatique qui catalyse l’insécurité alimentaire.

Les conséquences du changement climatique sont multiples, y compris l’érosion de la sécurité alimentaire, qui catalyse un risque généralisé de malnutrition. Les effets sont particulièrement importants pour les populations vulnérables, principales victimes du réchauffement climatique, mais à l’avenir une grande partie de l’humanité sera exposée au danger de la faim. Le nouveau rapport The Lancet Compte à rebours sur la santé et le changement climatique : la santé à la merci des combustibles fossiles, publié dans la revue scientifique faisant autorité The Lancet, braque les projecteurs sur l’insécurité alimentaire déclenchée par la crise climatique.

Les données piquées par la copieuse équipe coordonnée par le professeur Marina Romanello, professeur à l’Institute for Global Health University College de Londres, mettent en évidence à quel point et comment les anomalies climatiques parviennent à limiter la disponibilité, la production, la conservation et l’accès à la nourriture dans le monde. Par exemple, des phénomènes météorologiques extrêmes et des températures anormalement élevées, comme celles que nous connaissons en cette période (plusieurs degrés au-dessus de la moyenne saisonnière), peuvent altérer la croissance des cultures et réduire leur productivité. Selon les calculs des scientifiques, par rapport à la période de référence de 30 ans 1981 – 2010, le changement climatique en 2021 a réduit la saison de croissance du maïs de 9,3 jours, du riz de 1,7 jours et du blé de printemps/d’hiver de 6 jours. Le phénomène s’aggrave depuis plusieurs années et affecte la disponibilité de l’approvisionnement alimentaire dans les pays pauvres. Pas étonnant que près de 100 millions de personnes supplémentaires (de 103 pays différents) aient signalé une insécurité alimentaire modérée à sévère en 2020 par rapport à 1981-2010.

La malnutrition s’est considérablement aggravée pendant la pandémie de COVID-19, avec 161 millions de personnes de plus souffrant de la faim en 2020 qu’en 2019. La situation se précipite davantage en raison de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique qui en a résulté, qui a un impact significatif sur le coût de la vie. . The Lancet estime que jusqu’à 13 millions de personnes supplémentaires dans le monde mourront de faim en 2022 pour cette raison. Dans l’ensemble, quelque 800 millions de personnes (10 % de la population mondiale) ont des difficultés à se nourrir, une condition que le changement climatique exacerbe par « des mécanismes multiples et interconnectés ». Pensez à la sécheresse qui anéantit les récoltes. Environ 30 % de la surface terrestre de plus a été touchée par la sécheresse entre 2012 et 2021, par rapport à la période entre 1951 et 1960.

Bien qu’un engagement concret ait été pris en 2015 pour vaincre définitivement la malnutrition d’ici 2030, les données se sont aggravées depuis 2017. Comme indiqué, elles ont subi une baisse importante en 2019 en raison de la pandémie, mais ce n’est certainement pas le coronavirus SARS-CoV -2 à conduire à l’effondrement de la sécurité alimentaire. Les vagues de chaleur, les phénomènes météorologiques extrêmes et les incendies, tous amplifiés par le réchauffement climatique, causent de graves dommages directs et indirects aux cultures, favorisant également la propagation des ravageurs et la salinisation des terres agricoles et des réserves d’eau, comme cela s’est produit dans le nord de de France cet été en raison de sécheresse extrême. L’industrie de l’élevage souffre également énormément du manque de fourrage et d’eau.

Les températures élevées et les phénomènes météorologiques violents réduisent également la capacité de travail des agriculteurs, un facteur qui affecte à la fois les cultures elles-mêmes et les revenus des ménages, contribuant à l’aggravation de l’insécurité alimentaire. Paradoxalement, l’augmentation du CO2 (dioxyde de carbone) dans l’atmosphère peut favoriser la croissance de certaines plantations, mais elle est aussi capable de réduire les propriétés nutritionnelles de certaines céréales, comme l’explique le rapport de The Lancet. La hausse des températures de la mer et l’acidification des océans réduisent également les stocks de poissons, principale source de subsistance de dizaines de millions de personnes vivant le long des côtes.

Tous ces phénomènes se détériorent significativement du fait des anomalies climatiques et il est indispensable que les institutions et les gouvernements interviennent avec des initiatives rapides et incisives. Au-delà de la réduction brutale des émissions de gaz à effet de serre, les auteurs de l’étude soulignent qu’il faut promouvoir des méthodes d’irrigation durables, des plantations de cultures résistantes à la sécheresse, des systèmes d’alerte précoce contre les phénomènes météorologiques extrêmes et un soutien financier des pays les plus riches. La justice climatique dont parle souvent la militante écologiste Greta Thunberg consiste également à faire payer les responsables des émissions historiques de carbone, par exemple en éliminant la dette envers les pays pauvres.

Mais des mesures drastiques capables de perturber la société et les infrastructures sont nécessaires pour éviter l’apocalypse climatique. Tout ce que nous faisons pour réduire les émissions est en effet largement insuffisant et, selon un récent rapport de l’ONU, à ce rythme d’ici 2100 nous serons condamnés à une augmentation des températures moyennes de 2,5°C. Accords de Paris sur le climat de Paris (1,5°C), le seuil qui nous permettrait d’éviter les souffrances indicibles contre lesquelles les scientifiques tentent de nous alerter depuis des années.